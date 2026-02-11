המנהיג הליטאי הרב דב לנדו נשא הערב (רביעי) דברים חריפים במעמד מיוחד שנערך בישיבת "מאור התלמוד", בעקבות מעצרו של האברך אברהם בן דיין בשל אי התייצבות לגיוס.

"כל העולם היהודי מזועזע מהמעשה הנפשע ששלטונות הרשע עצרו בכלא צבאי אברך בן עליה שאין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, וזאת אך ורק בגלל רצונו ללמוד תורה", אמר הרב לנדו.

בדבריו התייחס הרב לנדו למה שהגדיר כ"רדיפה נוראה" של עולם התורה: "מזימותיהם כבר אינם במסתרים אלא בריש גלי, וכל מגמתם להכחיד את עולם התורה".

הרב לנדו הכריז כי הציבור החרדי לא ישתף פעולה עם הגיוס בשום צורה. "אנו מכריזים בזאת בקול גדול - בין אם הרשויות יסכימו לזאת ובין אם לא, אפילו אברך אחד, אפילו בן ישיבה אחד, לא ילך לצבא, לא בצורה כזו ולא בצורה אחרת. מקומם של לומדי התורה הוא אך ורק בתוככי היכלי הישיבות והכוללים".

בפנייה לרשויות אמר: "לאותם חורשי רע וזוממי רשע, המבקשים לשבר את רוחנו ולגזול את מחמד עולמנו - אל תדמו בנפשכם כי תצליחו. ההיסטוריה מלאה באלו שביקשו להשכיח תורה מישראל, הם פסו תמו מן העולם ושמותיהם נשכחו, אך התורה עומדת לעד".