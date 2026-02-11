האיחוד האירופי אישר רשמית את מינויו של איציק קרומבי כחבר בצוות המומחים הלאומי לרפורמה בהשכלה הגבוהה.

קרומבי הוא הנציג החרדי היחיד הנושא בתפקיד זה, במסגרת פורום בינלאומי יוקרתי הפועל תחת תוכנית Erasmus+ של האיחוד האירופי.

הצוות אמון על קידום תהליכי מודרניזציה וחדשנות במערכות ההשכלה הגבוהה, תוך חיזוק החיבור בין האקדמיה לבין צרכיו המשתנים של שוק התעסוקה.

פעילות הצוות מתמקדת בפיתוח שיטות הוראה מתקדמות ובהטמעת כלים שמעניקים לסטודנטים מיומנויות רלוונטיות לעולם העבודה המודרני, בישראל ובמדינות האיחוד האירופי.

מינויו של קרומבי אושר על ידי שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה יואב קיש, וכן על ידי שגריר האיחוד האירופי בישראל, מר מייקל מאן.

במסגרת תפקידו מצטרף קרומבי לנבחרת מצומצמת של תשעה מומחים בינלאומיים שנבחרו להוביל את רפורמת ההשכלה הגבוהה בישראל ובאיחוד האירופי.

קרומבי הוא מייסד שותף ומנכ"ל פרויקט MeGo מיסודה של קרן קמ"ח.

עם אישור המינוי אמר קרומבי: "אני מודה על האמון והבחירה בי לייצג את ישראל בפורום יוקרתי זה של האיחוד האירופי. שילוב בין אקדמיה לעולם המעשה והתעסוקה הוא קריטי לעתיד המשק הישראלי. אני מצפה לעבוד יחד עם עמיתיי לצוות ועם המועצה להשכלה גבוהה כדי להטמיע כלים חדשניים שיקנו לסטודנטים מיומנויות רלוונטיות לשוק העבודה המודרני".