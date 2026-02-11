ח"כ יוני משריקי נשא היום (רביעי) נאום נוקב במליאת הכנסת, בו חשף את היקף הפגיעה בבתי כנסת בראשון לציון בשבוע האחרון.

לדבריו, שלושה בתי כנסת נפרצו וחוללו, וחמישה ספרי תורה נבזזו מהם.

"אלו מראות שחשבנו ששייכים להיסטוריה האפלה של עמנו, אבל הם קרו כאן, בשנת 2026, בלב המדינה היהודית", אמר משריקי מעל דוכן הכנסת. "מי שנכנס לבית כנסת ורואה ארון קודש פעור ומחולל, יודע שזו לא 'עבירת רכוש' - זו פגיעה בקודשי ישראל".

משריקי תקף את מה שכינה יחס לא שוויוני של התקשורת והציבור לפגיעות בסמלי דת: "אנחנו חיים במציאות שבה גרפיטי על מוסד של אוכלוסייה אחרת מקפיץ כוחות ופותח מהדורות, אבל כששורפים את הנשמה של הציבור המסורתי והדתי - יש דממה".

חבר הכנסת הוסיף כי האירועים בראשון לציון מצטרפים לשורת פגיעות בבתי כנסת ברחבי הארץ, ודרש מהשר לביטחון לאומי ומהמפכ"ל להקים צוות חקירה מיוחד: "לא ייתכן שספרי תורה ייעלמו כאילו בלעה אותם האדמה, ושקהילות ובתי כנסת יישארו עם השבר הנורא".