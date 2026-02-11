העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח הערב (רביעי) כי ארצות הברית הורתה על הכנת נושאת מטוסים נוספת, "ג'ורג' בוש", שתצטרף ל"אברהם לינקולן" במזרח התיכון. זאת, כחלק מההכנות לתקיפה אפשרית באיראן, אם המשא ומתן עם טהראן ייכשל.

הדיווח מגיע לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אמר אתמול כי הוא שוקל שליחת כוחות צבאיים נוספים לאזור.

ההכרזה הגיעה לאחר הפגישה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו שניסה לשכנע את הנשיא האמריקני שלא להגיע להסכם חלקי עם איראן ולשמור על האינטרסים הישראליים.

טראמפ צייץ לאחר הפגישה כי לא הושג סיכום, אך הדגיש כי המשא ומתן עם איראן יימשך בניסיון להגיע לעסקה.

בציוץ הוא שלח גם איום ברור לכיוון המשטר בטהראן. "בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא לעשות עסקה - זה לא ממש עבד להם. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".