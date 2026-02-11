ח"כ ששון גואטה, אחד המתנגדים בליכוד לרפורמת החלב של משרד האוצר, מצהיר כי יצביע נגדה - גם אם הדבר יוביל להפלת הממשלה.

"אם הרפורמה מגיעה באופן הזה אצביע נגדה בכנסת בכל מחיר שיהיה. אין מחיר לשמירה על ההתיישבות ואם נאשר את הדבר הזה אי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל לאחור", מזהיר גואטה בראיון לערוץ 7 בכנס ההסתדרות הלאומית באילת.

דברים ברוח זו אמר גם ליו"ר מפלגתו וראש הממשלה בנימין נתניהו. "ראש הממשלה קרא לי ואמר שצריך להצביע בעד הרפורמה. הסברתי לו שכמו שהוא ידע לשמור על העקרונות שלו מול כל הלחצים - גם אני צריך להיות נאמן לעקרונות שלי. הוא הבין את זה".

למבקריו שטוענים שהוא חבר לשמאל בהתנגדותו לרפורמה עונה גואטה "ששון בא מהחלשים ודואג להם. אני יותר ימין מאלה שטוענים נגדי את הטענות. הם לא חיו בפריפריה ואני חי בה ומגדל בה את הילדים שלי. אין אחד מכל הליברלים שטוענים נגדי את הדברים האלה - שהם יותר ימין ממני".