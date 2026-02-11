שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם הערב (רביעי) ציוץ תוקפני כלפי המיליארדרית מרים אדלסון, המקורבת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בעקבות טענות שהשמיעה בנוגע לאיראן.

"בכל פעם שדוברה מקדם טענה דרמטית בנוגע לאיראן, כדאי לשאול את מי היא משרתת", כתב עראקצ'י.

הביקורת מגיעה לאחר שאדלסון, הידועה בהשפעתה על עמדות טראמפ, פרסמה מאמר בו טענה כי איראן "רימתה" את טראמפ. עראקצ'י הגיב לטענות וציין כי המידע שהובא לא הוצג כראוי, והוסיף: "לא התקיימו הוצאות להורג, לא הסתיים הליך משפטי, ויותר מ-2,000 אסירים זכו לחנינה. מי שמוכר את הנרטיב האחרה, כדאי לשאול מי מרוויח ממנו".

אדלסון נחשבת לדמות משמעותית מאחורי הקלעים בתמיכתה בנשיא טראמפ, במיוחד בהשפעתה על עמדותיו בנוגע למזרח התיכון.