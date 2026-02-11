ח"כ אלעזר שטרן עורר הערב (רביעי) את זעמם של חברי הכנסת ממפלגת דגל התורה כשתקף בחריפות את מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, שהצהיר כי "אף בחור לא ילך לצבא".

"אנחנו ידענו את זה כל הזמן. העסקנים החרדים - לנדו ושות' רק ניסו למשוך זמן ולקבל עוד כסף, כסף, כסף. בזמן מלחמה, על גבם של הלוחמים והנופלים. כואב לי על המשפחות השכולות ונשות המילואימניקים, שהגיעו בכל החודשים האחרונים לוועדת חוץ וביטחון כדי לבכות ולזעוק את זעקתם. אחינו(?) החרדים בחרו לאטום את אוזניהם ובעיקר את ליבם", כתב שטרן בחשבון ה-X שלו.

התגובות לא אחרו לבוא. יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף: "אתה איש חצוף. אין לך שום ערך של לימוד תורה ושל גדולי תורה. ממציא המצאות כמו שכל אפיקורס מצוי ממציא ואינך ראוי לתגובה".

ח"כ יעקב אשר הוסיף "של נעליך מעל רגליך, כשאתה מדבר על שריד לדור דעה, ענק שבענקים, מרן רה"י הגר"ד לנדו שליט"א. איש קטן ושפל כמוך לא יכול להיות אפילו עפר לרגליו".

ח"כ יצחק פינדרוס הגיב במלים קשות. "אתה לא הטיפש הראשון שחושב שביזוי התורה יועיל לך בקידום אישי אם תורה לא למדת לפחות תלמד מההיסטוריה ואולי תיזכר שהמבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו".