משתמשים אלמונים השתלטו בימים האחרונים על קבוצת וואטסאפ של חיילים בבסיס חיל האוויר בפלמחים, כך דווח הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, שני משתמשים פיקטיביים צורפו לקבוצה והסירו את כל מנהליה, מה שאיפשר להם שליטה מלאה וניסיון לבצע, ככל הנראה, לוחמה פסיכולוגית.

בעקבות האירוע וחוזרים דומים בקבוצות צה"ל, חודדו הנהלים לאבטחת מידע. החיילים הורו לבצע בדיקות שמיות בקבוצות כדי לאתר משתמשים חשודים והודגש כי אין להפיץ קישורים לקבוצות למי שאינו שייך ליחידה.

מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בקבוצת וואטסאפ לא רשמית של חיילים, אליה נכנסו שני משתמשים לא מזוהים. עם גילוי האירוע, ניתנה הנחיה לכלל חיילי הבסיס לצאת מהקבוצה באופן מיידי. בצה"ל הדגישו כי לא דלף מידע בעקבות האירוע".