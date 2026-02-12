נשיא המדינה, יצחק הרצוג, סיים את ביקורו הרשמי באוסטרליה היום (חמישי) והשתתף באירוע המרכזי של הקהילה היהודית במלבורן. האירוע התקיים בהשתתפות מנהיגים יהודים ואוסטרלים בכירים, בהם ראשת ממשלת מדינת ויקטוריה, ג'סינטה אלן, וראש האופוזיציה בוויקטוריה, ג'ס וילסון.

בהתייחסות לאירועים האחרונים, דיבר הנשיא על תחושת הסולידריות שחווה במהלך הביקור, והדגיש את החוסן של הקהילה היהודית באוסטרליה. "הגענו לאוסטרליה בעקבות מתקפת הטרור בבונדי, לא רק כדי להביע את כאבנו, אלא גם כדי לחזק אתכם ולהזכיר לכם שאינכם לבד", אמר הרצוג.

בהמשך, נשיא המדינה פנה למפגינים מחוץ לאירוע, והציע להם להפגין מול שגרירות איראן, ולא מול הקהילה היהודית. "למען השם, הם הרגו וטבחו בעשרות אלפים מבני עמם. אנחנו מגנים על העולם החופשי," הדגיש הרצוג.

הרצוג הוסיף כי "הקהילה היהודית באוסטרליה היא סמל לחוסן ולסולידריות", ושהמשא ומתן עם האוסטרלים היה פתוח וגלוי. הוא סיים את נאומו בהזכירו את שחרורו של החטוף רן גבילי לאחר 843 ימים, וציין את נבואת ירמיהו: "ושבו בנים לגבולם". "העתיד שלנו מלא בתקווה", סיכם הרצוג.