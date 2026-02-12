כמעט שלושה חודשים חלפו מאז החלטת הרמטכ"ל להדיח את קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, סא"ל א', אך מאז, בשל קשיים בירוקרטיים בהליך התרת החוזה, צה"ל לא מצליח ליישם את ההחלטה, כך דיווח הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

סא"ל א' הוא קצין המודיעין שזלזל בהתרעותיה של הנגדת ו', כתב לה שהתרחיש שהיא מציגה לגבי ארגון הטרור הרצחני חמאס "דמיוני", ולא ראה דחיפות לדון באימוני הנוח'בה בחודשים שקדמו לטבח בעוטף עזה.

בשל העובדה שטרם הודח בפועל, סא"ל א' ממשיך לקבל משכורת, שמו נותר חסוי ואסור בפרסום וכך הוא מאפשר לעצמו להישאר בצללים.

מתברר גם שלפני כמה חודשים קיבל מצה"ל רכב חדש - שנה שלמה אחרי שכבר סיים את תפקידו כקמ"ן האוגדה ולא מילא שום תפקיד רשמי.

במקביל מנהל הקצין מאבק משפטי ודורש מהרמטכ"ל להעביר לו מסמך שינמק את ההחלטה להדיח אותו.

מדובר צה"ל נמסר: "הקצין החל הליך שחרור מצה"ל. תתקיים ועדה בנושא שחרורו בהתאם לנהלים וההליכים הקבועים".