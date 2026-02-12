בסיוע המשרד לשירותי דת, המרכז הארצי למען הטהרה בישראל, המועצה הדתית גוש עציון נחנך ביישוב גבעות שבגוש עציון מקווה חדש.

את הקמת המקווה הובילו ממי ורחל לביא, נכדים לעדינה ודוד בן דוד ז"ל, מראשוני המתיישבים בגוש עציון לפני קום המדינה. סבא דוד ז"ל אף כונה 'המוכתר של כפר עציון'. לאחר נפילת הגוש הוא נשבה בידי הירדנים וכששב לישראל הקים את ביתו בניר עציון.

המקווה נחנך במעמד הרב חיים לוי, ראש המרכז הארצי למען הטהרה בישראל, הרב רפי אוסטרוף ראש המועצה הדתית, תמר הקשר יו"ר ועד היישוב גבעות ובלנית המקווה שניר בן אור.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר כי "אין יישוב יהודי בלי מקווה טהרה ואנחנו שמחים על סגירת מעגל מרגשת אחרי קרוב ל-80 שנה. דוד בן דוד ועדינה נלחמו בכפר עציון להגן על הקיבוץ, הקיבוץ אמנם נפל, אבל אחר כך חזרנו לגוש עציון והנה הנכד אמי שגדל פה בגוש עציון ‏סוגר מעגל ותורם מקווה לזכר סבא וסבתא. כולנו מתרגשים יחד עם התושבים והמשפחה".