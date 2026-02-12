שני יהודים מטהראן ושיראז, שנעצרו בחשד למעורבות בהפגנות נגד משטר האייתוללות, שוחררו לאחר מאמצים שהפעילו בכירים בקהילה היהודית באיראן מול השלטונות, כך דווח בכאן רשת ב'.

מדובר בשניים משלושה יהודים שנעצרו כחלק מגל מעצרים נרחב שביצע המשטר האיראני בשבועות האחרונים. עצור שלישי עדיין נותר במעצר ובכירי הקהילה היהודית פועלים לשחרורו.

במקביל, ביממה האחרונה, השתתפו אנשי הקהילה היהודית באירועים לציון יום השנה למהפכה האסלאמית באיראן, שהיווה גם הצהרה על תמיכתם בשלטון.

נציג היהודים בפרלמנט האיראני, הומיון שמח, ואחד מרבני הקהילה חכם יונס חממי, שיבחו את השלטון האיראני ואת יחסו המיטיב, לדבריהם, כלפי המיעוטים הדתיים.

שמח וחממי אף התראיינו לתקשורת האיראנית וביטאו את תמיכתם במהפכה האסלאמית, כאשר שמח תועד עם שלט לצד הרב חממי, ועליו הכיתוב: "יום המהפכה האסלאמית הוא יום התגברות האור על החושך".