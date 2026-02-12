ענקית התעופה הגרמנית, לופטהנזה מתמודדת היום (חמישי) עם שביתה בת יממה עליה הכריזו הטייסים וצוותי האוויר של החברה.

ההשבתה הובילה לביטול של טיסות רבות של החברה, כולל טיסות שהיו אמורות להמריא ולנחות בארץ. טיסות למינכן ופרנקפורט, שהיו אמורות לצאת היום, מבוטלות, כך גם טיסות שהיו אמורות להגיע ממינכן ופרנקפורט לישראל.

בנוסף, כל טיסות לופטהנזה מדיסלדורף, קלן/בון וברלין-ברנדנבורג (BER) כבר הוסרו מלוח הטיסות, ועשרות טיסות פנים גרמניות בין מינכן ופרנקפורט בוטלו גם כן.

החברה עדכנה את נוסעיה כי בעקבות השביתה, החברה תצטרך לבצע שינויים בלוח הזמנים, והם יקבלו מידע אישי על ביטול טיסותיהם ואופציות להזמנה מחדש.