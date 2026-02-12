אליהו ליבמן, אביו של אליקים הי"ד שנרצח במסיבת הנובה ברעים תומך בדרישת משרד ראש הממשלה דלהסיר את המילה 'טבח' מחוק ההנצחה ל-7 באוקטובר.

"הסיפור של ללכת כצאן לטבח זה מתאים לתקופה של השואה, תקופות שבהן לא הייתה לנו מדינה. נכון שהיה פה רצח איום ונורא, אבל אי אפשר להשוות את זה לאירוע בארץ ניכר, בגלות, לפני הקמת המדינה והקמתו של צבא ההגנה לישראל. אי אפשר שלא להשאיר אצלנו את הזיכרון של הגבורה", אמר ליבמן בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "הרבה גיבורים כמו הבן שלי היו יכולים לברוח ולהציל את עצמם. צריך לזכור את הרצח הנורא, אבל פחות בקטע של להאשים את עצמנו", הוסיף.

ליברמן הדגיש כי "הנציג בוועדת כנסת לא אמר למחוק את המילה טבח, אלא להוסיף אותה בתוך האירועים. אף אחד לא מטשטש".

לדבריו "אני חושב שאנחנו צריכים לזכור היטב איזה רוע יש לאויבים שלנו. אנחנו מצויים בהלקאה עצמית, יש לנו אחריות לרומם את הרוח של העם אחרי מה שעברנו, לבחור בחיים, לראות שזה לא קורה לנו שוב ולא לחפש כל היום מחלוקות ומריבות".

הוא סבור כי אותן מחלוקות נגועות בפוזיציה פוליטית. "אם לא הייתה שנאה לנתניהו ולגוש הימין, כנראה זה לא היה. בואו ננסה להיתלות ולחפש שלום בינינו, שכל האנרגיה תהיה מול שונאינו כדי שהעולם יבין שלא מתעסקים עם מדינת ישראל".