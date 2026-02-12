איש מילואים ואזרח מואשמים שהשתמשו במידע פנימי שנאסף בצבא כדי להמר על מועדי מבצעיים צבאיים באתר ההימורים 'פולימרקט'.

בכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ומפרט עבירות ביטחוניות, שוחד ושיבוש הליכים, צוין כי השניים השתמשו במידע אליו נחשף המילואימניק מתוקף תפקידו, כדי להמר באתר.

לפני שבועיים נחשף בכאן חדשות כי במערכת הביטחון חושדים שנעשה שימוש במידע על תקיפות באיראן באתר ההימורים.

בניגוד לשמועות שהופצו לגבי הפרשה, לא מעורבים בה בעירים במערכת הביטחון, וכתב האישום אינו כולל סעיפים של פגיעה בביטחון המדינה.

במשרד הביטחון ציינו כי "בביצוע הימורים מעין אלה, בהסתמך על מידע סודי ומסווג, טמון סיכון ביטחוני של ממש לפעילות צה"ל ולביטחון המדינה".