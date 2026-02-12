המנהל האזרחי החרים את עדר העיזים של גבעת "מקנה אברהם צילום: באדיבות המצלם

לאחר תהליך משפטי ממושך, שוחרר עדר העיזים של חוות מקנה אברהם בגוש עציון, שהוחרם על ידי המנהל האזרחי לפני כשלושה שבועות.

השחרור התצבע לאחר דרישה נחרצת של ארגון חוננו, אשר פעל להחזיר את העדר לבעליו, ובמהלך החקירה נחשף כי במהלך החרמת העדר מתו שתי עיזים.

העיזים שוחררו לאחר דרישת עו"ד אבישג שוורץ, מטעמה של חוננו, אשר טענה כי המנהל האזרחי פעל בניגוד לסמכותו כאשר התניע את תנאי השחרור של העדר. "הם התנו את השחרור בתנאים שאינם חוקיים", אמרה שוורץ, שפנתה לבית המשפט הצבאי בנושא.

העיזים שוחררו מההסגר בו שהו בגשר אדם בבקעת הירדן, ובעליהם הגיעו ולהעבירן בבטחה לגוש עציון.

"המצב שבו המנהל האזרחי התנה את השחרור בתנאים לא חוקיים לא יחזור על עצמו, ונקווה שזה היה המקרה האחרון שבו נעשו צעדים כאלה", סיכמה עו"ד שוורץ.