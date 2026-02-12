ארגוני הטרור ברצועת עזה, בהם חמאס והג'יהאד האסלאמי, מעלים כוננות ומשנים את דפוסי הפעולה שלהם, כך על פי דיווח בעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט.

הדיווח מציין כי בעקבות גל החיסולים הממוקדים בשבועות האחרונים, שבוצע נגד מפקדים ומחבלים בכירים בשטח, הורתה ההנהגה הצבאית של ארגוני הטרור הרצחניים לדרג השטח לנקוט באמצעים מחמירים, בדומה לאלו שהיו נהוגים במהלך מלחמות קודמות.

לפי מקורות בעזה, ההנחיות כוללות הסתרה ממושכת, צמצום השימוש בטכנולוגיה וטלפונים ניידים, על מנת למנוע גילוי באמצעות טכנולוגיית הבינה המלאכותית שבה משתמשת ישראל.

הגורמים בעזה ציינו כי מחבלים הונחו להימנע משימוש באמצעי תקשורת ולהסתתר במשך ימים או שבועות במקומות מבודדים, על מנת למנוע חשיפה ויכולת איתור.