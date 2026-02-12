ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה פנה לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ולשגריר בריטניה סיימון וולטרס, בקריאה להתערבותם נגד הסנקציות המוטלות על בני ישיבות בעלי אזרחות כפולה שאינם מתייצבים לגיוס.

בפנייתו כתב פרוש כי "שוררת מצוקה גוברת בקרב תלמידי הישיבות בארץ ישראל בעקבות החלטות שיפוטיות חמורות ובעייתיות. מצב זה יוצר עוול קשה עבור עשרות אלפים ופוגע באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל".

פרוש התייחס במיוחד לבעלי האזרחות הכפולה: "מתוקף אזרחותם המקורית, הם זכאים להגנה מצד מדינת האם שלהם, אולם בעקבות ההחלטות השיפוטיות האחרונות נשללת מהם הזכות הבסיסית לשוב לארץ מולדתם". לדבריו, המצב "מחמיר באופן משמעותי במקרים הומניטריים הכוללים נסיבות רפואיות או משפחתיות מורכבות".

הרקע לפנייה הוא הצפה של פניות בלשכת חבר הכנסת ממשפחות בחו"ל, שילדיהן עלו לישראל ללמוד בישיבות ואינם יכולים לצאת מהארץ.

פנייתו של פרוש מצטרפת למכתבים ששלחו לאחרונה חברי קונגרס אמריקאים לראש הממשלה נתניהו בנושא.

חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר כתב כי "אזרחי ארצות הברית זכאים להגנה מלאה מצד מדינתם - ללא קשר להשקפת עולמם או למחויבותם הדתית", וחבר הקונגרס הדמוקרטי פט ראיין מניו יורק אף הוא פנה בנושא.