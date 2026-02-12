ראש עיריית לוד יאיר רביבו חשף הבוקר נתונים על השינוי הדמוגרפי בעיר, וייחס אותו להגירת הציבור החרדי.

"היום הציבור החרדי מונה בערך 25 אחוז מתושבי העיר", אמר רביבו בראיון בראיון לרדיו 'קול חי'. "אם הם לא היו מגיעים ללוד, היינו עומדים על 40-45% ערבים".

רביבו הוסיף תחזית לגבי ערים נוספות בישראל: "בעשור הקרוב יהיו ארבעים יישובים מעורבים, כי הפשיעה הגואה שם מבריחה את כל האוכלוסייה הנורמטיבית לתוך היישובים היהודיים".

רביבו גם שלח מסר לנציגים החרדים והזהיר מפני התנהלות שתפגע בנכונות של ערים לקלוט אוכלוסייה חרדית: "אני לא רוצה שראשי ערים יגידו - להביא חרדים זה כאב ראש? הם יתהפכו עלינו? צריך תמיד להכיר טובה, אחרת השערים ייסגרו".

בסיום הזמין רביבו חסידויות להקים קהילות בעיר: "חסר לי, יש לי חשק לאיזה חסידות טובה שתבוא לעיר ותצטרף להצלחה של הציבור הליטאי, הספרדי וחב"ד שכבר כאן".