סמוטריץ' מזהיר את השמאל מפני בנט צילום: ערוץ הכנסת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזהיר בראיון לערוץ הכנסת את מפלגות השמאל מפני ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

"אני מאוד מעריך את חברי בשמאל ויודע להכיל מחלוקות. לא מבין אנשים שמצביעים לאדם שאי אפשר להאמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה. יאיר גולן, בעיני, יש לו דעות מסוכנות אבל מי שמצביע לו - יודע מה הוא קונה. בנט גנב קולות מימין לשמאל ולהערכתי עכשיו הוא יגנוב קולות משמאל לימין", אמר סמוטריץ'.

על בנט עצמו אמר "היה מישהו מופקר בצד השני, שמכר את מדינת ישראל כדי להיות ראש ממשלה, לקנות שלטון בשוחד עם שישה מנדטים בשביל כבוד, כוח ושררה. הוא מכר את הערכים, את המצביעים ואת השותפים".

הוא אף העריך שגוש הימין יקים את הממשלה הבאה ובנט ירצה להיות חלק ממנה. "להערכתי הוא יתחנן ויזחל מתחת לדלת כי הוא לא בנוי להיות באופוזיציה".

כשנשאל אם ילחץ את ידו של בנט בעתיד השיב "אין לי טיפת הערכה לאדם שאי אפשר להאמין לו ואין לו טיפת עמוד שדרה עם עמדות שמשתנות בכל יום. עם ישראל, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, קואליציה ואופוזיציה, ראויים למנהיגים עם ערכים ועמוד שדרה. מגיע לנו יותר".

סמוטריץ': כך מנעתי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס ערוץ הכנסת

בהמשך סיפר סמוטריץ' כיצד מנע הקמת ממשלה עם רע"ם. "אני גאה בזה שעמדתי כחומה בצורה - גם מול חברים של בימין - והתעקשתי שלא למכור את מדינת ישראל למפלגה תומכת טרור ואנטי ציונית. היתה לי הזכות לעמוד מול החומה הבצורה הזו".