2,000 מבקשי זוגיות הגיעו לחופה אחרי שזיהו את המחסום האחד הזה.

הם לא היו פחות טובים, לא פחות ראויים, ולא "עשו משהו לא נכון". הם פשוט לא ידעו שהדרך שלהם לחופה שונה - ושהקולות של כל הסביבה מבלבלים במקום לעזור.

אם כבר נמאס לך להרגיש שאת עושה הכול ולא מתקדמת, מה שתקראי בהמשך עלול לשנות לך את הגישה.

>> להצטרפות להדרכה החינמית "הwaze לחופה" - לחצי כאן עכשיו

הסיפור שחוזר על עצמו

אביטל יושבת על הספה שוב. אחרי דייט נוסף שלא הלך לשום מקום.

"למה זה אף פעם לא בדיוק מה שאני רוצה?", היא שואלת את עצמה.

ואז מתחילים הקולות:

דודה גילה: "אל תהיי בררנית מדי, אחרת תישארי לבד".

סבתא רינה: "אף אחד לא מושלם, גם את לא".

יהל החברה: "כשזה זה - את פשוט תדעי".

שלומית הנשואה: "תיהני מזה שעוד משלמים עלייך".

כל אחת מהן רוצה בטובתה. אבל התוצאה? בלבול מוחלט.

"בסדר! בסדר! אני אמשיך!", אומרת לעצמה אביטל, כי זה מה שכולם אומרים לה לעשות.

חודש עבר. אביטל עדיין באותו קשר שלא מרגיש נכון. היא מתלבטת כל הזמן, אבל ממשיכה - כי "צריך לתת הזדמנות", "תמיד יש עבודה", "אי אפשר להיות בררנית".

עד שהוא אומר לה: "נראה לי שזה לא ילך בינינו".

ואז הקולות חוזרים, הפעם עם ההסברים:

"זה בגלל שלא היית מספיק נשית".

"גברים לא אוהבים בחורות מוצלחות מדי".

"את סגורה מדי".

אביטל לא יחידה. מאות נשים עוברות את אותו המעגל - מתלבטות, מקשיבות לכולם חוץ מעצמן, ובסוף נשארות באותו מקום.

מה באמת מעכב?

במכון עומק הקשר גילו משהו מעניין אחרי שליוו מעל 2,000 מבקשי זוגיות לחופה:

אין דרך אחת לחתונה. מה שעובד לאחת - יכול להשאיר אחרת תקועה.

כשלא מדייקים את הדרך האישית, הקשרים הופכים להיות שוחקים ומעייפים. ובדרך אפשר לאבד הצעות שממש מתאימות.

>> לקבלת הבהירות על הדרך האישית שלך - הצטרפי להדרכה החינמית

הפתרון שעובד

לכל אחת יש כוחות ייחודיים, יכולות ותכונות מיוחדות רק לה.

ובתוך המעגל של קשרים ופגישות, שלפעמים עובדים ולפעמים לא, אפשר למצוא דפוס - משהו שחוזר על עצמו בפגישות והיכרות.

הדפוס הזה נובע לפעמים מתוך מחסום רגשי. משפט שעולה בראש כל פעם שמגיע שלב בקשר.

וברגע שמזהים את המחסום הזה באמת - משהו נפתח.

הבלבול נרגע.

והדרך מתחילה לזוז.

ההדרכה: הwaze לחופה

מכון עומק הקשר, שליווה מעל 2,000 מבקשי זוגיות לחופה, יוצא בהדרכה מיוחדת:

שידור חי עם יהושע ונחמה ביטקובר.

מה תקבלו בהדרכה:

✔ בניית המפה האישית שלך לחתונה - מה הדרך שנכונה לך ומה המיקום שלך במסלול

✔ זיהוי מה מעכב אותך בפועל - לא עוד ניחושים, אלא הבנה אמיתית

✔ כלים פרקטיים לפעולה מיידית - מה אפשר לעשות עכשיו כדי להתקדם

בכנס יהיה דגש מיוחד על כלים ברורים שיאפשרו למשתתפות לקבל בהירות ממש בסוף הכנס - מה הכיוון שלך, ולאן להמשיך.

פרטי ההדרכה:

יום שלישי ל' שבט (17.2)

20:00

בזום

ללא עלות (מספר המקומות מוגבל)

אם נמאס לך להרגיש שעשית הכול בלי להתקדם - זה הרגע לעצור, לדייק, ולהתחיל לנוע בדרך שנכונה לך.

המקומות מתמלאים מהר, ולא ניתן להבטיח שההדרכה תחזור בזמן הקרוב.

>> להצטרפות מיידית להדרכה "הwaze לחופה" - לחצו כאן עכשיו

שימו לב: זו לא עוד הרצאה כללית על זוגיות. זו הדרכה ממוקדת שמטרתה לתת לכם בהירות אמיתית על הדרך שלכם - ומה צריך לקרות כדי שתתקדמו.