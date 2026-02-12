"הדגל הכחול-לבן שהונף מעל ארמונות החשמונאים מסמל תיקון היסטורי של אחת העוולות הגדולות שנעשו לעם היהודי"

ארמונות החשמונאים ביריחו חיכו במשך כאלפיים שנה לספר את סיפורם.

סיפור המקום שבו מלכו ממשיכי דרכו של יהודה המכבי, יוחנן הורקנוס, אחיינו של יהודה, ומלכי החשמונאים אחריו. החצר המלכותית של אותה שושלת גדולה שהחזירה את הריבונות היהודית לארץ ישראל אחרי מאות שנות שעבוד זר.

המקום ששיקף את הזוהר והעוצמה של מלכות עצמאית יהודית, שבזכות הנס שעשה לה הקב"ה אנו מדליקים נרות חנוכה בכל שנה.

ואז הגיע אוסלו.

במסגרת אותם הסכמים הרי אסון ויתרה מדינת ישראל על שליטה אפקטיבית במקום.

אמנם השטח הוגדר רשמית כשטח C תחת אחריות ישראלית, אך בפועל, כתוצאה מהיותו מוקף בשטחים שנמסרו לרשות הפלסטינית, הוא הופקר לחלוטין.

התוצאה הייתה בדיוק מה שכל אדם שעיניו בראשו יכול היה לחזות:

הרס שיטתי של עדויות היסטוריות לבעלות העם היהודי על ארץ מולדתו.

מרגע שהאתר עבר בפועל לידי רשות הטרור הפלסטינית, החל מסע מתוכנן ומכוון של מחיקת העבר היהודי. שודדי עתיקות, חפירות פיראטיות, ביזת ממצאים ארכיאולוגיים והברחת עתיקות יהודיות יקרות ערך לשוק השחור העולמי. כל חפץ שנגנב, כל פסיפס שנעקר, כל קיר עתיק שנהרס היוו עדות נוספת על הזיקה ההיסטורית שלנו לארץ, שהעם המומצא ביקש למחוק.

אויבי העם היהודי מבינים היטב שכל אתר יהודי שנהרס, כל עדות ארכיאולוגית שנעלמת, היא עוד פיסה מהנרטיב ההיסטורי היהודי שנמחק. כל ממצא היסטורי באתרי ערש הולדתנו זועק אמת בסיסית: הארץ הזאת שייכת לעם היהודי, היא הייתה שלנו לפני אלפיים שנה והיא תישאר שלנו לנצח.

ארמונות החשמונאים מהווים רק דוגמה אחת מני רבות של מאות אתרים יהודיים היסטוריים שעליהם ויתרנו במסגרת פשעי אוסלו. קברי צדיקים, בתי כנסת עתיקים, מבצרים מהתקופה החשמונאית והרומית, יישובים יהודיים מימי בית ראשון ושני, כולם הושארו להיסחף לתהום השכחה, להרס ולביזה.

אבל ברוך השם המצב משתנה. בחודשים האחרונים, יחד עם קמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, ביצענו עבודות פיתוח מקיפות בעשרות אתרים. ניקינו, שיקמנו, חשפנו ופיתחנו מחדש אתרים שננטשו ונשדדו במשך שנים. ארמונות החשמונאים הם אחד מהם. והדגל הכחול-לבן שהנפנו שם בימים האחרונים מסמל בדיוק את מה שטוענים בשמאל הקיצוני, אנחנו אכן כובשים מחדש את מה ששלנו.

וכפי שהם זועקים בבעתה, זו אכן רק ההתחלה. אנו, ברוך השם, פועלים בכל רחבי יהודה ושומרון להחזיר כל אתר, כל קבר, כל מקום שיש בו טביעת רגל יהודית היסטורית, לריבונות יהודית מלאה ולהנגשתו לציבור. מה שאוסלו שדדה, אנחנו משיבים. מה שהם הרסו, אנחנו בונים מחדש. מה שהם ניסו למחוק, אנחנו מנציחים ומחזירים לכבודו הראוי בספר דברי הימים של עם ישראל.

כבר אמר ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין ז"ל, "ארץ ישראל, לא בזכות הכוח, כי אם בכוח הזכות". הארץ הזאת שלנו לא מפני שכבשנו אותה במלחמת ששת הימים, אלא מכיוון שהיא תמיד הייתה שלנו. הזיקה שלנו לארץ הזאת איננה זקוקה לתעודות משפטיות בינלאומיות או להחלטות של האו"ם. היא מבוססת על אלפי שנות היסטוריה רצופה, מתועדת ומוכחת מבחינה ארכיאולוגית.

וכשאנו מחזירים את ארמונות החשמונאים לידיים יהודיות, אנו מתקנים לא רק את העוולה של אוסלו, אלא גם עוולה של אלפיים שנות גלות. אנו מצהירים בקול ברור: חזרנו הביתה, ואנחנו כאן כדי להישאר.

בעזרת ה' נמשיך לעבוד למען החזרת כל אתר ואתר למעמדו הראוי, למען העם היהודי, למען הצדק ההיסטורי ולמען ריבונותנו המלאה על ארץ אבותינו.