מתן חודורוב, יו"ר ועד העובדים של חדשות 13, פנה לעובדי החברה במכתב חריף שבו תקף את מנכ"ל רשת, אמיליאנו קלמזוק, על רקע התבטאויותיו הבוקר.

לדבריו, קלמזוק קרא לפיטורי עיתונאים ספציפיים מחברת החדשות, שאינה בניהולו.

במכתבו כתב חודורוב, "במפגן של אובדן עשתונות מוחלט, כפי הנראה בניסיון להצדיק את העסקה הלא-חוקית עם פטריק דרהי שאליה הוא מצעיד את רשת, מר אמיליאנו קלמזוק הידרדר הבוקר לשפל חסר תקדים - וקרא לפיטורי עיתונאים ספציפיים מחברת החדשות, שכלל אינה בניהולו".

עוד הוסיף, "מיותר לומר שבכך קלמזוק הפר ברגל גסה את החוק, האוסר עליו להתערב בענייניה של חדשות 13 כחברה עצמאית, ולכן הגשנו נגדו תלונה לרשות השנייה האמונה על אכיפת הדין". לדבריו, אף שלדברים אין משמעות מעשית, יש חשיבות לכך שהרגולטור "יסמן כאן קו אדום - וימנע את התערבות נציגו של בעל ההון, פטריק דרהי, בחופש העיתונות של החברה".

בהמשך טען חודורוב כי ההאשמות כלפי העובדים הן, "ניסיון שקוף להסית את הזרקור מכשלונותיו המחפירים של המנכ"ל, כפי שנחשפו הבוקר בתחקיר דמרקר, ובעיקר מן העסקה המפוקפקת שהוא מנסה לתפור עם מר דרהי - מי שפיטר לאחרונה קרוב ל-100 עובדים מערוץ החדשות שבבעלותו". הוא ציין כי בכתבה ב-Ynet קלמזוק נמנע מלהתחייב שתרחיש דומה לא יחזור על עצמו בחדשות 13.

עוד כתב, "כנציגי העובדים, אסור שניתן להשמצות האישיות, או לעשן הסמיך שקלמזוק מפזר, להסיט את עיננו מהאיום העיקרי: הפיכת חדשות 13 לזרוע כנועה בקונגלומרט התקשורת הריכוזי של פטריק דרהי, המקודם באופן ברור על ידי הממשלה".

לסיום הודה חודורוב לבעלים לן בלווטניק וכתב, "לסיום, אני שב ומודה לבעלים לן בלווטניק על תמיכתו בחברה, ומשוכנע כי גם הפעם הוא יידע בחוכמתו לעצור את הנזקים הכבדים שנגרמים לה מבית". הוא הוסיף, "בפרפרזה על המשל של קלמזוק מעולם הספורט: בכדורגל, מנהל ששורף לבעלים מאות מיליוני שקלים בשנתיים, הוא זה שהולך הביתה - ובוודאי לא מנסה לשרוף את המועדון".