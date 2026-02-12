יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תא"ל (במיל') אמיר אביבי, מזהיר מפני זירה שבה מדינת ישראל איבדה שליטה לטענתו - ערביי ישראל.

בכנס 'אומה מגויסת', באוניברסיטת תל אביב ביוזמת התנועה ומכון דוד למדיניות ביטחון, אמר אביבי "ראינו את הניצנים בשומר חומות - זו מערכה שאנחנו לא מוכנים אליה. ישנו אובדן שליטה מוחלט בחברה הערבית".

לדבריו "יש מיליציות עם ילדים בני 13 שמסתובבים עם רימוני יד. 80% מהעסקים בגליל נמצאים תחת פרוטקשן".

אביבי קרא לתעדף את הטיפול במגזר הערבי כדי למנוע פתיחת חזית פנימית. "אין מנוס מלהעביר את כובד המשקל פנימה - למשטרה ולמג"ב. צריך משמר לאומי חזק".

בהמשך הכנס התקיים פאנל מיוחד בשם "גיוס לרוחב החברה הישראלית". אור יששכר, ראש מכון דוד למדיניות ביטחון דיבר על מציאת פיתרון לגיוס החרדים וחלופות אפשריות: "החברה החרדית שרואה בצבא סוכן תרבות, יכולה למצוא במשטרה בית"

בהמשך דיבר יששכר על היחס לאנשי המילואים בישראל: "המילואימניקים לא צריכים לקבל הטבות אלא להיות אוכלוסיה בתיעדוף לאומי".