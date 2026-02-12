בדיון מיוחד שהתקיים בכנסת קבע תא"ל במיל' משה (מוסא) פלד, כי התפנית שהתחוללה ברוח צה"ל בתקופת אוסלו גרמה להעצמת תוצאותיו של אסון השבעה באוקטובר. בראיון לערוץ 7 הוא מרחיב ומספר על משמעותם של הדברים.

את דבריופותח פלד בציון הפרפקטיבה ממנה הוא בוחן את הדברים, "פרספקטיבה של 63 שנות שירות בצה"ל, כלומר פרספקטיבה של מי שלא הפסיק לעשות מילואים מיום גיוסי בשנת 63. אני מתקרב ל-500 ימי מילואים", הוא מזכיר ומציין כי דבריו אינם נאמרים לצרכי רהב, אלא כדי להדגיש שנקודת המבט שלו אינה רק של נהג מוביל טנקים, תפקידו הנוכחי במילואים, אלא גם של מפקד וקצין. "הייתי מ"פ מג"ד ומח"ט טנקים והשתתפתי בכל המלחמות מאז ששת הימים".

מתוך מבט זה קובע תא"ל פלד כי "מאז ימי אוסלו הצבא התבלבל", והוא מרחיב: "רבין ז"ל הטיל על קציני הצבא להוביל את המו"מ עם הפלשתינאים. כנראה שהוא לא סמך על אנשי פרס, ולכן חשב לתת את זה לצבא. הראשון היה אמנון ליפקין שחק שהיה ראש אמ"ן, וכך בבוקר הצבא לחם בפלשתינאים כאנשי טרור ובערב ישבו במשרדים ממוזגים כאנשי שלום".

"לאורך כל התהליך הפלשתינאים לא פסקו מלזנב בנו בטרור", מזכיר פלד ושואל איך ניתן שלא להתבלבל במציאות שכזו, ובעקבות בלבול זה "התחילה מכבסת מילים שאי אפשר לתאר אותה - איפוק זה כוח, תגובה בעצימות נמוכה, הכלה, קרבנות שלום ועוד".

פלד מציין כי לתפיסה זו השלכות עד ימינו אלה. "כל החבורה שמסתובבת באולפנים מתחילת המלחמה ועד היום הם אנשי אוסלו. הם היו קצינים בצבא שהובילו את הצבא למכבסת המילים הזו", הוא אומר ומזכיר את התחקיר על שמעון נווה והמרכז שהקים ובו עברו בכירי הקצונה הצה"לית סדנאות עיבוד תודעה ופיקוד. "השחץ הזה של שמעון נווה מזכיר לי את הימים ההם".

עוד מספר פלד על המנהג שעשה לעצמו בתום כל תקופת מילואים, אותה הוא משתדל לעשות בגזרת עזה, לקיים מפגש עם מח"ט החטיבה הצפונית או הדרומית או האוגדונר ובאחד המפגשים הללו שאל את האוגדונר אודות הססמא הקבועה בחזית האוגדה, ססמא ברוח מכבסת המילים של 'איפוק זה כוח' השומרת על חיי האויב יותר מאשר על חיי חיילי צה"ל. מהקצין קיבל תשובה מתחמקת.

"האסימון נפל לי בלילה הראשון של המלחמה, מוצאי שבת. הייתי בנהיגה עם מוביל הטנקים שלי ושמעתי קצין מגדוד 77, הגדוד שהייתי מג"ד שלו, והוא מספר שהם לא ירו בגל השני והשלישי של העזתים שנכנסו לבזוז לרצוח ולאנוס. הכתב שאל אותו למה לא יריתם, והוא ענה לו שאסור לנו כי זה לא מוסרי. אסור להם לירות באותם שפרצו את הגדרות. שמעתי והשתגעתי ובאותו לילה נפל לי האסימון".