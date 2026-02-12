פרסום ראשון: טקס סיום קורס מ"פ קרבי צפוי להתקיים היום (ה') בשעה 15:30 באוניברסיטת תל אביב.

לטענת אחד ממפקדי הפלוגות המסיימים את הקורס, חרף בקשות חוזרות של חניכים דתיים להביא לטקס להקה צבאית ללא זמרות, הובאה להקה מעורבת.

לדבריו, מדובר בפנייה שהועלתה מראש, ואף הוצפה שוב בשבועות האחרונים. "אנחנו כועסים והצפנו את הבקשה לפני מספר שבועות", והוסיף כי נכון לעכשיו הלהקה נמצאת בחזרות לקראת הטקס.

עוד ציין כי בין המסיימים ישנם בנים של שני ראשי ישיבה, וכי שיעור ניכר מהמשתתפים מגיעים מקמפ שדה וקמ"פ בן ארי. לטענתו, כ-30% מהחניכים משתייכים לקמפ שדה ואף יותר לקמ"פ בן ארי.