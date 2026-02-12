שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הצהיר במהלך כנס פעילים של המפלגה שנערך בראשון לציון בהשתתפות מאות תושבים, על תמיכתו ברב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בעיר, רב הגרעין ורב שכונה בעיר, לתפקיד רב העיר.

"הרב שלמה לוי הוא דמות רוחנית משכמה ומעלה, מנהיג שמחובר לכל חלקי העם, ואין מתאים ממנו לכהן כרב העיר ראשון לציון. אנחנו פועלים ומקדמים את המינוי הזה בכל הכוח", אמר השר.

במהלך נאומו התייחס השר לסוגיית מינוי רבני הערים והדגיש את החשיבות במינוי רבנים המזוהים עם ערכי הציונות הדתית והמחוברים לציבור הרחב. סמוטריץ' ציין כי בחירתו של הרב שלמה לוי, המוכר כדמות מאחדת ומוערכת בעיר, היא יעד מרכזי מבחינתו ומבחינת המפלגה. השר הבהיר כי המערכת הפוליטית והמקצועית רתומה למהלך, מתוך הבנה שהעיר זקוקה למנהיגות תורנית שתדע לגשר בין המגזרים השונים ולחזק את הזהות היהודית בדרכי נועם.

הנוכחים בכנס קיבלו את הדברים בתשואות, והשר סיכם כי הוא רואה במינוי רבני ערים משימה לאומית שנועדה להבטיח את עתיד עולם הרבנות בישראל.