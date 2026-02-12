בית משפט בצרפת גזר עונש של 18 שנות מאסר על ראשיד חניש, בן 55, שהורשע ברצח שכנו היהודי רנה חג'ג', בן 89, בעיר ליון בשנת 2022.

הנאשם הזמין את הקשיש לדירתו שבקומה ה-17, ניסה לחנוק אותו ולבסוף השליך אותו מהמרפסת אל מותו.

התביעה ביקשה להרשיע את חניש ברצח ממניע אנטישמי, הרשעה שהייתה מובילה לעונש מאסר עולם, אולם בית המשפט דחה רכיב זה.

השופטת קבעה כי למרות שהנאשם פרסם בעבר תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות, לא הוכח קשר סיבתי בין אותם פרסומים למעשה הרצח, ולא נמצאה אינדיקציה לכך שהמעשה בוצע בשל זהותו היהודית של הקרבן.

במהלך המשפט טען הנאשם כי אינו אנטישמי, כי היה בקשר קרוב עם הקורבן וכי ביום הרצח סבל מהתקף פסיכוטי. מהדיונים עלה כי פרסם עשרות פוסטים העוסקים בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות, אך בית המשפט קבע שאין בכך די כדי להוכיח מניע אנטישמי מובהק.

עורכת דינה של משפחת הקורבן אמרה כי ההכרעה משקפת את האופן שבו מתמודדת צרפת עם תופעת האנטישמיות.

בקהילה היהודית הביעו אכזבה מכך שבית המשפט לא הכיר ברכיב האנטישמי, וציינו כי מדובר באירוע חמור שבו קשיש יהודי נרצח באכזריות.