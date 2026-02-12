84 שנים חלפו מאז נרצח אברהם יאיר שטרן, מחולל הלח"י, ובראיון לערוץ 7 מתייחס לוחם הלח"י עזרא יכין לדמותו, הגותו והשפעתו הנמשכת עד ימים אלה.

"בתולדות העולם היו ארבעה אנשים שהיו יכולים לחיות חיים של אושר, אבל ויתרו על כל מה שאפשר, כולל החיים שלהם ושל הילדים שלהם, כדי לשנות מצב באופן שלא יאומן. הראשון הוא אברהם שהלך נגד עולם האלילים למרות שהיה בן למשפחה עשירה של סוחרי פסלים. הוא סיכן את החיים שלו כדי לההכניס את האמונה באל אחד בעולם. הוא היה לוחם החירות הראשון שגם לחם במלכים ושחרר את הארץ מעול זרים והחזיר שבויים", אומר עזרא יכין.

"השני היה משה שהפך עם עבדים לעם של בני חורין. הוא יכול היה לחיות חיים של עושר של נסיך בבית פרעה, ולמרות זאת סיכן את חייו, הרג את המצרי שהכה את העברי. השלישי הוא מתתיהו במצב שבו עם ישראל התיוון כמעט כולו ולא היה סיכוי מול האימפריה היוונית-הלנית, אבל הוא החליט להכניס אמונה בתורה ישראל במצב שלא יאומן כשהוא יכול היה לחיות חיים של אושר ככהן גדול. הוא ויתר על הכול והקריב גם את ילדיו שנהרגו למען האמונה הזו ושינה את המצב. הרביעי היה יאיר, אברהם שטרן".

על ייחודו של יאיר כאחד מאותם ארבעה, מרחיב עזרא יכין ומספר: "אלפיים שנה עם ישראל כפוף לזרים, בועטים בנו, רומסים אותנו, הורגים אותנו ומשמידים אותנו בפוגרומים, מסעות צלב, שואה ועוד. הוא שינה את המצב והוביל למלחמה לחירות באקדחים מול האימפריה האדירה ששלטה בשליש מהעולם כדי להביא חירות לעם ישראל".

לשם כך", מדגיש עזרא יכין, "הוא הקריב את החיים. הוא יכול היה לחיות חיים של אושר. הוא היה גאון. באוניברסיטה ניבאו לו עתיד מזהיר בגלל הגאונות שלו. יכול היה להיות מדינאי שאין כמוהו, אחרי שהפך בפולין ממשלה עוינת למסייעת ותומכת האצ"ל ומזרימה לו נשק בתקופה שבה הוא היה סגן מפקד האצ"ל. היו לו כישורים בלתי רגילים, אבל הוא הקריב את חייו למען האמונה, לא רק כדי להביא חירות לעם ישראל אלא קבע את המורשת שלו באותם 18 עיקרים שלמענם צריכים להילחם".

בין העיקרים הללו, מזכיר יכין, הקמת כוח צבאי חזק להגנת עם ישראל, ניצול גאונותו של העם היהודי לטובת האדרת כוחו של העם, "ואת זה הוא כתב בימים שבהם כל הגאונים והממציאים לא היו בעם ישראל. הוא ידע את מה שיש היום, כשאנחנו מנצלים את הגאוות שלנו להאדרת כוחו הצבאי של עם ישראל", ובין העיקרים הללו גם "בניין בית המקדש השלישי".

יכין מעיר ומציין כי אם היום, כשלישראל כוח אדיר, מישהו היה מדבר על הקמת בית מקדש שלישי, היו רואים בו אדם הזוי, ולעומת זאת יאיר כתבה על כך בתקופה בה עם ישראל היה חסר כול ונרדף. "הוא ראה מה שאחרים לא ראו", הוא אומר ומזכיר את שחרור שטחי הענק של ארץ ישראל במהלך מלחמת ששת הימים. "הר הבית בידינו, אבל לצערינו לא היה לנו מנהיג בשיעור קומתו של יאיר. הכול היה בידינו, כל מה שהתפללנו עליו אלפיים שנה קיבלנו, אבל לא לקחנו".

"יאיר ראה במקדש את סמל הגאולה השלמה. הוא קבע שלא נוכל להיגאל עד שנבנה את בית המקדש. את זה הוא הבין. יכולנו לעשות את זה אחרי מלחמת ששת הימים", אומר יכין ומציין כי את 'חיילים אלמונים' כתב יאיר שבע שנים לפני שהקים את הלח"י. "הוא כבר חזה שיתחילו להילחם באנגלים כשסביבנו אימה וצלמוות, ואכן מצאנו את עצמנו במצב של אימה וצלמוות".

"כמו אברהם אבינו שהיה מעברו האחד של הנהר וכל העולם מהעבר השני, כך היה אברהם שטרן מהעבר האחד כשכל העולם כולל בני עמו מהעבר השני, נגדו, מסיתים ומשמיצים. הוא כתב על כך שיקברונו בלילה בלאט, וגם הוא נקבר בשקט, חבריו לא יכלו לבוא להלוויה שלו כדי שלא יעצרו אותם... במקומנו יבואו אלפי אחרים ללחום ולשמור עדי עד ואנחנו רואים את האלפים היום".

את האלפים הללו שבאו אחריו ללחום למען העם פוגש עזרא יכין מדי יום ביומו. "בין האלפים האלה גם הילדים והנכדים שלי", הוא אומר ומוסיף: "וזה מרגש מאוד".

בהתייחס לאותם מבני עמו של יאיר שרדפו אותו, שאלנו את עזרא יכין אם גם הוא שותף לטענה לפיה אותה רדיפת הימין שאיפיינה את ימי הסזון, נמשכה גם לאחר קום המדינה ואולי גם עד ימינו אלה.

"זה מתמיד. זה לא רק הסזון", הוא משיב. "מאז משה רבנו קמים מתנגדים. הרי העברי שמשה הציל הלשין עליו שהוא הרג את המצרי. מאז היו קורח, המרגלים, המתייוונים, תמיד היו כאלה. גם בימינו. זה נלווה אלינו כל הזמן. אנחנו צריכים להילחם נגד אויב אכזר ומרושע ואדיר בעוצמתו וגם להתמודד עם השנאה שמלווה אותנו מבפנים, אבל מה שמדהים הוא עץ החיים של עם ישראל שהוא עדיין חי. למרות כל האש שהסתערה עליו כדי לשרוף אותו, למרות כל הסערות שניסו לעקור אותו מבחוץ וכל כך הרבה תולעים ומזיקים צמחו מתוכו כדי לאכול אותו, כל אותם שקמו עליו נכחדו, ועם ישראל חי. כל זה אודות לשורש, היסוד של העם הזה, אהבת החירות. תמיד יקומו לוחמים לחירות. אלפיים שנה התפללנו לחירות, וכשבאנו לארץ אמר יאיר שיש לנו אקדחים בידיים, בואו נילחם לחירות ולא נסבול ששלטון זר ישלוט בארץ הזו".