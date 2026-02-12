מכירים את התחושה הזו? אתם חיים ב-100 קמ"ש. התואר כבר מאחוריכם, הקריירה בנסיקה, החברים מעריכים אתכם, אבל כשמגיעים לנושא הזוגיות - פתאום הכל נעצר. הרכב עובר ל"ניוטרל".

זוהי המציאות של לא מעט רווקים ורווקות איכותיים במגזר הדתי בגילאי 25-40. הם יוצאים לדייטים, משקיעים, לפעמים זה אפילו נראה מבטיח, אבל אז משהו שם נתקע.

השאלות מתחילות לצוף: "למה אני תמיד בצד שנחתך?", "האם אני מפספסת משהו?", ואיך זה שכולם מסביב כבר מסודרים ורק אצלי זה לא קורה?

"הטעות הגדולה ביותר היא לחשוב שזה עניין של מזל", אומרים צוריאל גביזון וגבריאל דניאל, מפרויקט 252. "זוגיות היא לא קסם, היא מיומנות. רוב מחפשי הזוגיות האיכותיים לא נכשלים בגלל המראה או האופי שלהם - הם פשוט קפצו למים העמוקים בלי ללמוד לשחות קודם".

למצוא את החצי השני, בלי לאבד את הראשון

ביום שני הקרוב (16.2), יקיימו השניים משדר זום מיוחד ללא עלות: "שלושת חוקי המשחק הזוגי". המטרה: לתת למשתתפים את המפה החסרה במבוך הדייטים.

"אנחנו פוגשים המון חבר'ה מדהימים שפשוט פועלים בלי 'וויז'", מסביר גביזון. "הם מהמרים על הלב שלהם שוב ושוב, נסחפים אחרי טרנדים, ולפעמים מרוב רצון למצוא זוגיות - הם מאבדים את עצמם בדרך. אנחנו רוצים ללמד איך למצוא את החצי השני, אבל בלי לאבד את החצי הראשון".

משדר חוקי המשחק הזוגי פרויקט 252

על מה נדבר?

המשדר הוא סדנה פרקטית שתעסוק בנקודות הכואבות ביותר:

שחרור ה"אמברקס" הפנימי: איך מנטרלים את הפחדים שגורמים לנו לחשוש מהתחייבות או מפגיעה?

הטעויות השקופות: מהן הטעויות שדווקא אנשים אינטליגנטיים עושים (בעיקר בדייט השני) בלי לשים לב?

כלים מדעיים ופסיכולוגיים: איך הופכים דייט שטחי לקשר עמוק ויציב שמוביל לחתונה.

"היום, אחרי שעזרנו למעל 800 זוגות שצעדו לחופה בחמש השנים האחרונות בפרויקט 252, אנחנו יודעים להגיד בביטחון: יש חוקים למשחק הזה, והם עובדים", מסכם דניאל. "מי שמחפש פתרונות קסם - זה לא בשבילו. אבל מי שמוכן לקחת אחריות ולהבין מה עבד נגדו עד היום ומה יעבוד מעכשיו - חייב להיות שם".

המשדר מיועד לגברים ונשים מהמגזר הדתי והמסורתי, שמחפשים כלים אמיתיים.

המשדר יתקיים ביום שני הקרוב, 16.2, בשעה 20:30 בזום (ללא עלות). מספר המקומות מוגבל.

