לראשונה ייסע קו אוטובוס פרטי בשבת לטרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון, כך הודיע המיזם "נעים בסופ"ש".

מדובר בקו 711 שפועל בשבתות באופן קבוע באופן פרטי משום שהמדינה אינה מפעילה תחבורה ציבורית בשבת. לקו בין תל אביב לשוהם תתווסף תחנה בנתב"ג והנסיעה בו תהיה ללא תשלום.

מיטל להבי, סגנית ראש עיריית ת"א וממובילי המיזם, טענה כי "חיבור המטרופולין אל שער הכניסה לישראל הוא צעד מתבקש והכרחי ואבן דרך משמעותית בחופש התנועה האזרחי".

"זו לא הצהרה פוליטית אלא מענה לצורך בסיסי, חברתי ושוויוני, ואנחנו נמשיך להרחיב את חופש התנועה לרחבי המדינה לטובת כלל אזרחי המדינה", הוסיפה.