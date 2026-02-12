משרד הביטחון פרסם את נתוני ועדות התעסוקה לשנת 2025, המציינים עלייה במספר הפניות והתביעות בנושא הגנת זכויות משרתי המילואים.

בשנת 2025 התקבלו בוועדה סך הכל 1,489 פניות, גידול של כ-14% לעומת השנה הקודמת (1,302 פניות). מתוכן, 1,267 היו בקשות של מעסיקים לקבלת היתר לפיטורי משרתי מילואים או שינוי תנאי העסקתם, ואילו 222 תביעות הוגשו על ידי משרתי מילואים שטענו לפגיעה בזכויותיהם.

מתוך 746 הבקשות לפיטורי משרתי מילואים שהוגשו בשנת 2025, כ-47% אושרו בהסכמה בין הצדדים, ו-37% נומקו בסיום העסקה או צמצום פעילות המעסיק. 143 בקשות נדחו ו-197 נמחקו. בתחום התביעות, 71 הסתיימו בפשרה ו-10 התקבלו.

בנוסף, בשנה הקודמת הורחב החוק כך שהוא מעניק הגנה גם לבני ובנות זוג של משרתי מילואים שהן הורים לילד משותף, וכן לבני משפחות של נפגעי פעולות איבה וחיילים שנפלו מאז השבעה באוקטובר 2023. השנה הוגשו 115 בקשות להיתרים בגין בני זוג של משרתי מילואים ו-7 תביעות הוגשו על ידי בני הזוג עצמם.