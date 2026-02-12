העימות המשפטי בין קבוצת החדשות “הפרגוד", לבין מגזין “משפחה" עולה מדרגה.

בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד שהוגשו לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, מתמקד קצבורג בשתי טענות מרכזיות: היעדר גילוי נאות מצד העיתון בפרסומים נגדו והעובדה שחלק מהטורים שבגינם נתבע, נשלחו אליו ביוזמת בכירים במערכת.

לטענת קצבורג, בעת שמגזין “משפחה" ניהל נגדו תביעה אזרחית בטענה להפרת זכויות יוצרים, פורסמו בעיתון טורי דעה חריפים נגדו ונגד “הפרגוד" מבלי שנמסר לקוראים כי בין הצדדים מתנהלת במקביל מחלוקת משפטית כספית. לדבריו, מדובר ב“היעדר גילוי נאות חמור", במיוחד כאשר אותם טורים הציגו את פעילותו כשלילית ואף מסוכנת לציבור.

עוד טוען קצבורג באמצעות עו"ד פיני קלמן כי חלק מהחומרים שעמדו בלב תביעת זכויות היוצרים ובהם טורים וכתבות הועברו אליו ביוזמת בכירים במערכת “משפחה". לדבריו, הם שלחו לו חומרים לפרסום בקבוצות “הפרגוד", לעיתים תוך בקשה מפורשת להעלותם ולהגדיל את החשיפה. בכתב ההגנה נטען כי קיימות תכתובות המצביעות על כך שהפניות נעשו ישירות על ידי גורמים במערכת, וכי הפרסומים נעשו תוך מתן קרדיט מלא לעיתון ולכותבים.

במוקד התביעה שכנגד עומדים גם ביטויים חריפים שפורסמו נגד קצבורג בטורים בעיתון. בין היתר נטען כי הוא תואר כמי שמוביל “תרבות רעה ומרושעת של בריונות רשת", מפעיל “רשת מבואות מטונפות", עוסק ב“שפיכות דמים" וב“הלבנת פנים", ואף הוגדר כמי שיש “לבער את הרע מקרבך" לשון שנשאה את כותרת אחד הטורים.

לטענת קצבורג, מדובר בשורת האשמות חמורות, שנכתבו ללא הוכחות קונקרטיות וללא פנייה מסודרת לקבלת תגובתו טרם הפרסום. בין ההאשמות שפורטו במסמכים: ייחוס “הרס משפחות", “הפצת רעל", “קבורת אנשים", ואף רמיזה לקבלת תשלום עבור סיקור שלילי של דמויות ציבוריות. קצבורג טוען כי האשמות אלה פגעו בשמו הטוב כעיתונאי ובאמינותו המקצועית.

בנוסף נטען כי בטור נוסף, שפורסם כשבוע לאחר הראשון תחת מעטה של “פניות ציבור", חזרו הביטויים הקשים והחריפו את הביקורת, תוך שימוש במונחים כגון “רוע מזוקק", “מרושע", “בריון רשת", ו“תעשיית שפך דם". לדבריו, גם שם לא הוזכרה העובדה שמתנהלת תביעה משפטית מקבילה, ולא ניתן לו להשמיע את עמדתו.

קצבורג מבקש מבית המשפט לקבוע כי מדובר בלשון הרע, להורות על הסרת הפרסומים, לחייב בפרסום תיקון והכחשה באותה תפוצה, וכן לפסוק פיצוי כספי משמעותי. לטענתו, עצם פרסום הטורים במקביל לניהול הליך משפטי ללא גילוי נאות - מעצים את הפגיעה ומעורר שאלות בדבר תום הלב.