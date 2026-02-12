איתות למהלך הבא? דובר צה"ל בפרסית פנה היום (חמישי) בהודעה חריגה לאזרחים האיראנים בחשבון ה-X שלו.

"אנו מבקשים מאזרחי איראן הפטריוטים לעקוב אחר ערוצי הקשר הרשמיים שלנו וליצור עימנו קשר בשביל כל סוג של שיתוף פעולה", כתב הדובר.

ההודעה נמסרה לאחר הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שעסקה בעיקר במתיחות מול איראן.

בתום הפגישה כתב הנשיא האמריקני: "הייתה פגישה טובה, לא היה סיכום, חוץ מהתעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות אם יהיה ניתן להגיע לעסקה".

טראמפ שיגר מסר לעבר איראן: "בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא לעשות עסקה - זה לא ממש עבד להם. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".