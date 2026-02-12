משרד הבריאות פתח בבדיקת נסיבות פטירת תינוק בן ארבעה שבועות בבית החולים אסותא אשדוד ביום שישי האחרון מכשל נשמתי.

בעקבות האירוע, הנחה מנכ"ל משרד הבריאות על הקמת ועדת בדיקה חיצונית שתבחן את המקרה, את אופן הדיווח על הפטירה למשרד הבריאות, והעיכוב בהעברת המידע בזמן אמת.

על פי הדיווח, התינוק צרך מוצרי נוטרילון שבוצע עליו ריקול. עם זאת, הגורמים המטפלים והמרכז הלאומי לרפואה משפטית שללו קשר קליני בין הצריכה לבין התמותה.

במשרד הבריאות הודיעו כי יערכו בדיקות נוספות בנושא. ועדת הבדיקה תבחן גם את הנושא וכוללת את המומחים המתאימים.

מנוטרילון נמסר כי "בשלב זה נשלל קשר קליני לנוטרילון ונסיבות פטירתו של התינוק נבדקות ע"י משרד הבריאות ובית החולים".