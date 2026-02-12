העיתונאית ומגישת הספורט שרון פרי, חשפה היום (חמישי) בפוסט שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה, כי לאחרונה עברה ביופסיה בעקבות פצע שהופיע על אפה, והתגלה כי מדובר בסוג של סרטן העור.

בפוסט שהעלתה פרי, לצד תמונה שלה עם האף החבוש, היא שיתפה: "לפני שנתיים הסתובבתי עם פצע מרגיז באף שאובחן כנגע שמש. בחצי השנה האחרונה אותו פצע בדיוק חזר במלוא הדרו, מדמם ומסרב ללכת. עברתי ביופסיה נוספת שאובחנה כ-BCC - סרטן מסוג תאי בסיס. נגע קטן על האף, כזה שאפשר היה להמשיך להתעלם ממנו. אבל לא התעלמתי".

"אני עובדת מול מצלמה. הפנים שלי הן חלק מהמקצוע שלי. גילוי מוקדם עושה את כל ההבדל. לא כל נקודה קטנה היא "סתם". לפעמים זו רק תזכורת להקשיב לגוף במיוחד במצבים כאלה שהרי נגעים אינם כואבים, אבל יכולים להביא הרבה אם לא מטפלים בזמן".

"אז כן - תהיה תקופת החלמה קצרה כן - תהיה צלקת קטנה בדרך. אבל יש גם שקט גדול בלדעת שפעלתי בזמן. אל תתעלמו מנקודות שמופיעות פתאום, לכו להיבדק, ותשמרו על עצמכם".