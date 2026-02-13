בכנס תנועת "הרבעון הרביעי" שנערך בתל אביב שוחחנו עם יו"ר התנועה, יואב הלר שהסביר את מטרותיה.

"יש לנו משימה לצלוח בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית את שנת ה-100 עם הכנה למאה השנים הבאות. כדי לעשות את זה צריך לגייס המונים ולעשות שני דברים: ללמוד בחזרה מהי אהבת ישראל ולהציע פתרונות למחלוקות הכי עמוקות בחברה הישראלית", אומר הלר.

הוא מרגיש שגם מימין וגם משמאל מנסים לעשות דה-לגיטמציה לתנועה - דווקא בגלל שהיא מדברת עניינית ולא פוליטית. "בשבועות האחרונים יש נגדנו קמפיין וטוענים שאנחנו בעצם שליחים של נתניהו כדי להרדים את המחאה והשמאל בגלל שאנחנו נגד חרמות. מימין אומרים שאנחנו רוצים לגנוב קולות לשמאל. אנחנו מייצגים ימין, מרכז ושמאל שאומרים את הדבר הבא: ישראל מתחלקת לשני מחנות: אלו שרוצים רק את האמת הטהורה שלהם ואלה שאומרים שיש מחלוקות וצריך לפתור אותן ביחד כי אחרת נלך לאבדון".

האם זה יתורגם למפלגה פוליטית? הלר מדגיש שזה אפשרי אך לא סותר את פעילות התנועה. "הרבעון הרביעי זו תנועה אזרחית שמייצרת ביקושים לאחדות ולפתרונות. באזור מאי תהיה הצבעה בקרב הפעילים אם אנחנו קוראים להקמת מפלגה ברוח שלנו, נפרדת לגמרי התנועה".

דקל שרמן, ראש אזור שרון-שומרון בתנועה, מוסיף אנחנו צריכים שינוי תרבותי. זה לא מתחיל מהממשלה אלא מהעם שאומר למנהיגים שלו 'תתחילו להתנהג אחרת'. לא צריך לריב אלא לנהל מחלוקת. יש מחלוקות קשות, דיונים על הערכים השונים. התרגלנו לזה שמי שצועק, מתנהג בבוטות ומזלזל - בא לידי ביטוי. צריך לעשות את זה באופן שונה. למצוא נקודה של אור".

סרן במיל' הילה שיש, ראש תנועת הצעירים 'הדור הרביעי', מסבירה מדוע הגישה שמוביל הרבעון הרביעי - נוגעת בסוגיות האמיתיות. "אם אמירה מקדמת את מדינת ישראל אני תומכת בה ולא משנה מאיזה צד נאמרה - ואם היא מפלגת או מנסה לפרק - אני נגדה"

מרב חורב מלול, חברה הנהגת התנועה, מעמיקה עוד יותר במסר. "אנחנו חושבים שלא מימין ולא משמאל יכולים להתמודד עם המגה-סוגיות שמטרידות את המדינה. אני פוגשת את עם ישראל לאורך זמן רב. לעם יש ביקוש וצמא למערכת שתעבוד בשבילו ותפסיק לריב ולשם אנחנו שואפים".