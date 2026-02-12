המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה חנך היום (חמישי) בעיר נתיבות את "הדסה-הלמסלי נתיבות", מרכז רפואי חדשני שנועד להעניק לתושבי נתיבות, יישובי הנגב המערבי והעוטף שירותי אבחון, טיפול וליווי רפואי מתמשך בסמוך למקום מגוריהם.

המהלך נועד להנגיש רפואה מתקדמת לתושבי הדרום ולצמצם את הצורך בנסיעות למרכזי טיפול מרוחקים.

המרכז ישרת למעלה מ-150,000 תושבים ויפעל בשיתוף עיריית נתיבות, ארגון נשות הדסה וקרן הפילנתרופיה העולמית ע"ש ליאונה מ. והארי ב. הלמסלי. על פי המתווה שנחתם עוד לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", צוותי הדסה ידרימו אל המרכז וינגישו את הידע והכלים של בית חולים אוניברסיטאי.

המרכז כולל מרפאות מומחים ומרכז דימות מתקדם, ומציע שירותי MRI, CT, אולטרסאונד, רנטגן ושיקוף. במרכז הרפואי בירושלים אמרו, "מדובר במרפאות בעלות סטנדרטים מקצועיים ושירותיים גבוהים מאוד", והוסיפו, "תושבי הדרום יזכו לגישה ישירה אל שירותי MRI, CT, אולטרסאונד, רנטגן ושיקוף - טכנולוגיות דימות מתקדמות המשלבות AI, בחלקן של חברת פיליפס וכמובן מרפאות של מומחי הדסה בזמינות מלאה".

הקמת המרכז היא יוזמה משותפת של עיריית נתיבות והעומד בראשה יחיאל זוהר, הנהלת המרכז הרפואי הדסה, ארגון נשות הדסה - בעלי המרכז הרפואי, קרן הפילנתרופיה הלמסלי ובשותפות כלל קופות החולים בישראל. הקרן תרמה יותר מ-5.2 מיליון דולר עבור ציוד רפואי ולמעלה מ-950,000 דולר לסיוע בגיוס כישרונות רפואיים.

שנדור פרנקל, נאמן של קרן הצדקה הלמסלי, אמר, "בין אם אתם גרים בצפון או בדרום ישראל, לא אמורה להיות כל מגבלה באשר ליכולתכם לקבל את אותה איכות של שירותי בריאות, בדיוק כמו בירושלים ובתל אביב. הלמסלי מחויבת לשיפור שירותי הבריאות עבור כל תושבי ישראל, ואנו שמחים למלא תפקיד בתמיכה בהדסה-הלמסלי נתיבות הרחבה חיונית של אחד מבתי החולים המובילים בישראל, כך שתושבי נתיבות והסביבה יוכלו כעת לקבל גישה לחדשנות הרפואית ולטיפול המגיע להם".

שר הבריאות חיים כץ אמר, "אנו מביאים רפואה מתקדמת מבירת ישראל אל הנגב המערבי. נמשיך להשקיע בחיזוק המענה הרפואי במטרה להבטיח שירותי בריאות איכותיים, זמינים ונגישים לכל אזרח ברחבי הארץ".

נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, הגב' קרול אן שוורץ, אמרה, "המרכז הרפואי שהושק בנתיבות הוא רגע של התחדשות, תקווה, וביטוי מובהק לחזון שמלווה אותנו, לפתח ולהנגיש רפואה איכותית, מתקדמת ושוויונית לכל אזרח, בכל מקום בישראל. מאז הקמת הארגון לפני יותר מ-110 שנים, לקחנו על עצמנו אחריות לאומית בבניית תשתיות הרפואה ובהנחת היסודות במערכת הבריאות הישראלית. הרחבת שירותי הבריאות לפריפריה אינה מהלך נקודתי, אלא חלק ממחויבות עמוקה לחברה הישראלית כולה, לחיזוק הדרום ולצמצום הפערים. המהלך משקף את האמונה שלנו שבריאות, חוסן ועתיד טוב יותר מתחילים בנוכחות רפואית חזקה ואיכותית בקהילה."

יו"ר דירקטוריון הדסה, דליה איציק, אמרה, "לאחר שנים של עבודה מאומצת הוקם מרכז רפואי מתקדם בדרום הארץ, המשפר ומפאר את מערכת הבריאות בישראל. זהו תיקון היסטורי מתבקש. מה שנכון לתושבי עיר הבירה ומרכז הארץ, נכון וחייב להתקיים עבור תושבי הדרום שידעו לאורך השנים לא מעט מצוקות וחוסר שוויון, גם בתחום הבריאות. צוותי הדסה המעולים ידרימו ויגיעו עד אליהם על מנת להעניק שירותי בית חולים בקהילה. הנוכחות שלנו בדרום, יחד עם יצירת משרות עבודה חדשות רבות, היא בעיני שליחות של ממש."

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, אמר, "הדסה מובילה פרויקט לאומי היסטורי ומכונן, שחשיבותו משמעותית בהרבה מעבר להנגשת רפואה מצוינת לתושבי האזור.

הקמת המרכז הרפואי בעיר נתיבות היא הכרה בזכותם המלאה של תושבי הדרום לקבל שירותי רפואה מתקדמים וראויים, ללא נסיעות ארוכות לערים מרוחקות או זמני המתנה ממושכת לתורים ולמומחים.

אני מודה לשותפינו לדרך אשר יחד איתנו הפכו חזון ציוני למציאות: בראש ובראשונה לקרן הפילנתרופיה הלמסלי, לעיריית נתיבות על כל צוותיה והעומד בראשה, מר יחיאל זוהר, קופות החולים שנרתמו למשימה עבור מבוטחיהן וכמובן, לצוותי הדסה אשר עשו ימים כלילות כדי שהחזון יקרום עור וגידים".

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, אמר, "הקמת 'הדסה-הלמסלי נתיבות' היא בשורה של ממש לעיר ולנגב המערבי כולו. במשך שנים דיברנו על הצורך בתיקון אמיתי עבור תושבי הדרום - והיום אנחנו מגשימים אותו הלכה למעשה. תושבי נתיבות והסביבה זכאים לרפואה מתקדמת, למומחים מהשורה הראשונה ולטכנולוגיות חדשניות - בדיוק כפי שמקבלים במרכז הארץ. המרכז הרפואי החדש מביא בשורה של שוויון, איכות חיים וביטחון רפואי למשפחות שלנו. אני מודה מקרב לב להנהלת הדסה, לארגון נשות הדסה ולקרן הלמסלי על האמון בעיר נתיבות ועל השותפות האמיצה שהפכה חזון למציאות. זהו עוד צעד משמעותי בהפיכתה של נתיבות למרכז מטרופוליני מוביל בדרום, עיר שממשיכה לצמוח, להתפתח ולהעניק לתושביה את הטוב ביותר".