בכנס הרבעון הרביעי השבוע התקיימה השקת 'החוזה הישראלי החדש'. יו"ר התנועה, יואב הלר, הסביר כי מדובר בצעד מחוייב המציאות. "כינסנו צוות של פעילים חילוניים, דתיים, מסורתיים, חרדים, מימין ומשמאל, שעבדו במשך חצי שנה והגיעו למסקנה מהו 'החוזה הישראלי' החדש. מה החובות, מה הזכויות, היכן אפשר לשמור על האוטונומיה התרבותית שלך והיכן עליך להשתתף במשימות הלאומיות של עם ישראל.

דביר לאופמן גן-אור, חבר הנהגת התנועה וחבר בצוות כותבי 'החוזה הישראלי החדש', ציין "אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך כך ובשביל לייצר אלטרנטיבה - צריך לעבוד ביחד - כי אין ברירה אחרת".

"המיקוד של המתווה היה סביב הסוגיות הלאומיות של המדינה. סביב זה יש צעדים ברורים שצריך לעשות כאן ועכשיו", הוא מוסיף. "אנחנו דורשים למסד את ערך לימוד התורה וצריך להשקיע בלומדי התורה. לצד זאת צריך אנשים שיבואו ויילחמו על קיומה של מדינת ישראל".

ניצה פרקש, גם היא חברת ההנהגה וחלק מצוות הכותבים, מדגישה כי הסוד הוא שכולם יודעים שיש בעיה משותפת, כולם מחוייבים למצוא לה פתרון ומבינים שחייבים לעשות את זה ביחד".

לדבריה "הגיוס הוא קצה הקרחון. יש המון אתגרים ומשימות לאומיות ואנחנו צריכים את כולם מושקעים בפנים"

שייקה פרידמן, אברך וממנסחי ה'חוזה', מסכם: "יש אי הבנה. כל אחד חי בבועה שלו, כשנחשפים לעולם של השני מבינים שיש המון עולמות שצריך לחבר ולשזור ביניהם".