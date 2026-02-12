שר האוצר והתכנון הפלסטיני, סטפן סלאמה, הזהיר במסיבת עיתונאים שקיים ברמאללה כי המצב הכספי של הרשות הפלסטינית הפך ל"מסוכן ביותר", בשל סירובה של ישראל להעביר את הכנסות המסים הפלסטיניים זה החודש העשירי ברציפות. לדבריו, העיכוב מאיים על המשך מתן השירותים הבסיסיים לאזרחים.

סלאמה ציין כי ישראל מחזיקה בסכום השווה ל-4.4 מיליארד דולר, כ-13 מיליארד שקלים, מכספי המסים הפלסטיניים. הוא אמר, "מה שאנו חווים אינו משבר חולף, אלא איום קיומי על כספי הציבור, על הכלכלה ועל הפרויקט הלאומי הפלסטיני כולו, שמאחוריו עומדת ממשלת ישראל שקיבלה החלטה להרוס את הרשות הפלסטינית, ומה שהיא עושה כלפי הבנקים (הפלסטיניים) הוא משחק באש וחציית כל הקווים האדומים".

לדבריו, אילו ישראל הייתה מעבירה את כספי המסים בהתאם להסכמים שנחתמו עימה, הרשות הפלסטינית הייתה יכולה לשלם משכורות מלאות לעובדי המדינה ולסיים את השנה בגירעון של פחות מ-400 מיליון שקלים. עם זאת, בשל המדיניות הישראלית, לטענתו, סיימה הרשות את השנה בגירעון בפועל העולה על 4.5 מיליארד שקלים.

על פי חוק, ישראל מקזזת כ-50 מיליון שקלים מכספי המסים המועברים לרשות הפלסטינית, סכום השווה למשכורות שהרשות משלמת למחבלים ולאסירים ביטחוניים. הכספים המחולטים מועברים לנפגעי טרור במסגרת הלחימה הכלכלית נגד הטרור וכאמצעי להפחתת התמריצים לביצוע פיגועים.