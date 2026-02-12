המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה היום (חמישי) לרב-גונדר קובי יעקובי כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להגיש נגדו כתב אישום פלילי.

החשד המרכזי: עבירות מתחום טוהר המידות ושיבוש חקירה באמצעות העברת מידע חסוי. ליעקובי ניתנה תקופה של שלושה שבועות לצורך קביעת מועד לשימוע.

על פי החשד, בעת כהונתו כנציב שב"ס, העביר יעקובי למפקד ימ"ר ש"י, נצ"מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו.

יעקובי כיהן לאורך השנים בתפקידים שונים ובכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. במח"ש ציינו כי ההליך מצוי בשלב שלפני קבלת החלטה סופית, וכי השימוע יאפשר לו להציג את טענותיו בטרם תתקבל הכרעה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "מגבה את נציב שב"ס קובי יעקובי והוא יישאר נציב שב"ס שנים רבות. על ישום המדיניות שלי והשינויים הדרמטיים שעשה לטובת ביטחון המדינה מגיע ליעקובי פרס ישראל".

עוד הוסיף: "התיק שהיועמ"שית המפוטרת תופרת כרגע לנציב שב"ס, קובי יעקובי, הוא המשך הניסיון לפגוע בקצינים בכירים שמיישמים מדיניות הממשלה והיא עושה זאת כדי להחריב את ממשלת הימין. הגיע הזמן שעו"ד בהרב מיארה תפסיק לייעץ ותרוץ בבחירות הקרובות כיאה לראשת האופוזיציה".