משרד החוץ המצרי משרטט את קווי המתאר ליום שאחרי הפסקת האש ברצועת עזה.

לפי הודעת הדובר תמים ח’לאף, מצרים רואה בשילוב של כוח צבאי בינלאומי ומנהלת אזרחית מקומית את המפתח למניעת ואקום שלטוני ולייצוב המצב ההומניטרי.

קהיר מקדמת יוזמה רחבה, בשיתוף טורקיה וארה"ב, להצבת כוח בינלאומי שיפעל תחת מנדט של האו"ם. לפי ח’לאף, הכוח לא רק יפקח על הפסקת האש, אלא יהווה ערבות לכך שההסכם יהפוך למחויבות קבועה שתאפשר את שיקום הרצועה.

במישור האזרחי, מצרים ממשיכה לתמוך בוועדה הלאומית לניהול ענייני עזה בראשות ד"ר עלי שעת'. הוועדה אמורה לספק שירותים בסיסיים לתושבים כשלב מעבר, עד אשר הרשות הפלסטינית תוכל לשוב ולשלוט ברצועה באופן מלא.

הדובר המצרי התייחס גם לסוגיית מעבר רפיח, והדגיש כי מצרים רואה בפתיחתו בשני הכיוונים מחויבות הומניטרית ישירה שלה כלפי הפלסטינים. הוא הבהיר כי צעדים אלו אינם כפופים ל"תכתיבים זרים" - רמז ברור ללחצים מצד ישראל או גורמים אחרים בנוגע לפיקוח על המעבר.

בעוד מצרים מנסה לגבש פתרון מוסכם, חמאס יוצא למתקפה חריפה נגד הנהגת הרשות הפלסטינית ברמאללה. דובר הארגון, חאזם קאסם, האשים את מחמוד עבאס (אבו מאזן) בנקיטת צעדים חד-צדדיים, ביניהם ההודעה על רפורמות במוסדות אש"ף ובחירות למועצה הלאומית.

בחמאס טוענים כי צעדים אלו הם "תנאי אמריקני" וניסיון להדיר את הארגון מההנהגה העתידית, וכי הם אינם משקפים קונצנזוס פלסטיני רחב.