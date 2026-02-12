בית הנבחרים בטלהאסי שבפלורידה אישר הלילה (חמישי) צעד חסר תקדים ביחסי ארה"ב ויהודה ושומרון.

הצעת החוק, שעברה בגיבוי דו-מפלגתי רחב (כולל 9 נציגים מהמפלגה הדמוקרטית), קובעת כי המונח "הגדה המערבית" (West Bank) יוסר מכל הפרסומים הרשמיים של מדינת פלורידה לטובת המונח "יהודה ושומרון" (Judea and Samaria).

הצעת החוק תעלה להצבעה סופית בסנאט. החוק החדש מחיל את השינוי גם על מערכת החינוך הציבורית (מגן חובה ועד י"ב). חומרי לימוד וספרי ספריות שיירכשו מעתה והלאה יחויבו להשתמש במינוח ההיסטורי, בעוד ספרים קיימים הכוללים את המונח "הגדה המערבית" יוצאו מהמערכת בהדרגה.

חבר בית הנבחרים צ'ייס טרמונט, אחד מיוזמי החוק, הסביר על חשיבות המהלך: "ההתייחסות לאזור כיהודה ושומרון נצמדת לעובדות היסטוריות, בעוד שהשימוש בשם 'פלסטין' אינו עושה כן. יהודה ושומרון הם שמות בני 3,000 שנה".

שותפתו למהלך, חברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך, הוסיפה: "הצעת החוק הזו נחוצה. עמידה לצד בעלות הברית שלנו והכרה באמת לעולם לא צריכות להיות שנויות במחלוקת".

אישור החוק הוא תולדה של פעילות מדינית אינטנסיבית שהוביל ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בשיתוף פעולה עם מחוקקים מקומיים.

הוא בירך על ההצבעה ואמר: "זכינו לראות כיצד האמת מנצחת את השקר. בפגישותי בבית הנבחרים - רפובליקנים ודמוקרטים כאחד - ראיתי את ההכרה העמוקה שלהם בצדק ההיסטורי. העובדה שהם בחרו להריץ בתוך חודש חוק שתוכנן לשנה הבאה, היא הצהרת כוונות אדירה. מדובר בחקיקה דו-מפלגתית נדירה שקובעת שיהודה ושומרון הם המולדת וערש התרבות של העם היהודי. זהו שלב נוסף במהלך אסטרטגי שאנו מובילים במדינות רבות בארה"ב, אני מודה לידידינו בפלורידה על המהלך ההיסטורי והעמידה לצד ישראל".