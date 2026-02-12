הזמר, היוצר והפסנתרן אורי ויזל, בן 25, השיק את סינגל הבכורה שלו "אנשים אומרים".

השיר נכתב לאחר שנתיים מטלטלות שכללו תהליך גירושים ואובדן אחיו אלקנה ויזל במלחמה באירוע קריסת המבנים שבו נהרגו 21 לוחמים.

ויזל מתאר את התקופה שעבר במילים אישיות וכנות, "הכאב העצום הזה שבלב הוא חתיכת דבר. כמה הוא יכול לפצוע ולחנוק. ובאותה מידה כמה הוא יכול לגדל". לדבריו, "עברתי תהליך גירושים, ויום אחרי שהוא הגיע לסופו אחי נהרג במלחמה באירוע קריסת המבנים שנהרגו בו 21 לוחמים".

עוד כתב, "אני לא אוהב את הביטוי אח שכול. אני בטח לא מסכן. אני מרגיש שהפכתי לאח גיבור". על רגע הבשורה סיפר, "באותו לילה שבו דפקו לנו בדלת הקצינים המתוקים, ידעתי בודאות גמורה שיש מקום לכאב שלי. אפשר להתמודד איתו. הרגשתי שמכאן אפשר רק לעלות".

לדבריו, ההתמודדות לא הייתה מיידית, "לקח לי זמן. הרבה זמן. שנים עד שהסכמתי באמת לפגוש את הכאב, להודות בחולשות ולהרגיש את הסדקים". הוא הוסיף כי "הדרך עוד ארוכה ומפותלת, אבל היום אני מרגיש שמצאתי קצת נחת. מקום קטן להניח בו את הראש ולנשום".

את הדברים חתם בתפילה אישית, "ועכשיו אני בעיקר מתפלל שהשיר ייגע בלבבות, כמו שאלקנה אחי ביקש מאיתנו".