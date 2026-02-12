סוכות מזהיר: משחק בחיי אדם

ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון התכנסה הבוקר לדיון דחוף בנושא הטרור בכבישים, לקראת תחילת חודש הרמדאן ביום שלישי הבא.

הדיון נערך על רקע נתונים מדאיגים, לפיהם רק באזור הכפר לובאן התרחשו שישה פיגועי אבנים בחודש האחרון.

במהלך הדיון נשמעו עדויות מטלטלות של תושבי האזור שחוו פיגועים באופן אישי. מיכל, תושבת גבעת הראל, שיתפה: "זרקו עלי אבן, ניפצו לי את השמשה הקדמית. זה עורק התחבורה היחיד שמוביל אותי מהבית לעבודה".

תושבים נוספים התריעו כי תחושת הביטחון בכבישים התערערה משמעותית בשבועות האחרונים.

יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות התייחס לדיווחים בתקשורת הערבית על הבטחה של צה"ל לפתוח את מחסום אידנא הסמוך לחברון והתריע כי "מדובר במשחק בחיי אדם לאור העובדה כי בפעם הקודמת שהמחסום הנ"ל נפתח, תוך שעה אירע במקום פיגוע רצחני. לא ניתן לשחק בחיי אדם בגלל הרמדאן, אי אפשר לפתוח מחסומים ולהקל על תומכי הטרור ולאפשר להם לפגוע ביהודים תושבי יו"ש".

לדבריו, "מדובר בפרדיגמה שנובעת מהתנהלות פוליטית. האמירה שהדיון הוא לא עניין של ימין או שמאל הוא מטעה, במשך שנים החלטות שקיבלו בכנסת ובממשלה גרמו למוות של אזרחים ביו"ש ושיחקו בחיי אדם ואת זה באנו לשנות".

חברי כנסת נוספים הצטרפו לדרישה להחמיר את התגובה: ח"כ עמית הלוי קרא לשנות את ההתייחסות למיידי אבנים ולהשוותה לטיפול במחבלים רוצחים. ח"כ טלי גוטליב תקפה את גורמי הביטחון: "יש אנשים שעדיין שבויים בקונספציה ואת זה צריך לעצור".

בסיום הדיון הודיע ח"כ סוכות כי ועדת המשנה תצא בשבוע הבא לסיור שטח במוקדי הטרור, כדי לבחון מקרוב את היערכות כוחות הביטחון ואת הטיפול בסיכול הטרור לקראת ימי החג המוסלמי.