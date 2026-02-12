הרשויות בסאו פאולו יזמו חקיקה חדשה בעקבות סיפורו של הכלב "הקברן", שסירב לעזוב את קבר בעליו במשך עשר שנים.

הרשויות בעיר סאו פאולו שבברזיל יזמו חוק חדש שיאפשר לקבור בעלי חיים לצד בעליהם החוקיים בבתי העלמין בעיר. ההחלטה התקבלה בעקבות סיפורו של כלב מקומי שכונה "הקברן", אשר שהה במשך עשר שנים ליד קבר בעליו בבית הקברות וסירב לעזוב את המקום.

גם כאשר בני משפחתו של הבעלים לקחו את הכלב לביתם, הוא עזב את הבית וחזר אל קבר בעליו. במהלך השנים הפך הכלב לדמות מוכרת בקרב מבקרי בית הקברות, שדאגו להביא לו מזון ושתייה.

בשנת 2021 מת הכלב, והרשויות החליטו לקבור אותו לצד בעליו, באותו קבר שאותו סירב לעזוב במשך עשור. סיפורו עורר הד ציבורי והגיע גם לשולחנם של מחוקקים מקומיים.

אדוארדו נוברגה, אחד המחוקקים בסאו פאולו, הודיע כי החוק החדש ייקרא על שם הכלב ומכיר בקשר הרגשי בין חיות מחמד למשפחותיהן. ברשתות החברתיות כתב, "מה שהחל כסיפור של אהבה ונאמנות הפך למדיניות ציבורית. כל מי שאיבד חיית מחמד יודע: זו לא סתם חיה. זו משפחה. והחוק הזה מכיר בקשר הזה, ומביא יותר כבוד ברגע הפרידה. אהבה לא נגמרת בפרידה".

על פי ההצעה, החוק יאפשר לקבור חיות מחמד בקברי בעליהן, בכפוף לתנאים סניטריים ובהשגחת שירותי הקבורה המקומיים.