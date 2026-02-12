עולם התורה מתחדש בחיבור הלכתי מקיף: הרב יעקב סבתו, מרבני ישיבת "מאור טוביה" במצפה יריחו, השיק את ספרו החדש "טהרת כהן".

הספר עוסק באחד התחומים המורכבים והפחות מוסדרים בספרות הפסיקה - דיני איסור טומאת מת לכהנים ופרטי הלכות טומאה וטהרה.

בפתח ספרו מסביר הרב סבתו את האתגר הייחודי בלימוד הנושא. בניגוד לתחומים אחרים בהם קיימת מסכת תלמודית המרכזת את הדינים, סדר טהרות (ובפרט מסכת אהלות) לא זכה לגמרא בבבלי או בירושלמי. עובדה זו הובילה לכך ששיטות הראשונים מפוזרות בין סוגיות שונות בש"ס, דבר היוצר קושי רב עבור הלומד והפוסק.

"והנה יסודות השמירה על הטהרה תלויים בדינים המתבארים במשנה בסדר טהרות ובפרט במסכת אהלות, ונדמה שאפילו בדורות האמוראים לא היה עיסוק תמידי בסדר זה ומשום כך אין לנו מסכתות מסודרות על סדר זה לא בבבלי ולא בירושלמי", כתב הרב בספר. "אכן גם שיטות הראשונים מפוזרים באותם סוגיות המפוזרות בש"ס ויש צורך ללקט אותם אחת לאחת וזה מוסיף לצורך ללקט ולאסוף את השיטות בצורה מסודרת".

הרב הסביר כי "אמנם יש לנו את ההלכה המסודרת בספר משנה תורה לרמב"ם, אבל כמו בכל הנושאים בהלכה יש גם דעות אחרות בראשונים. ואמנם בשו"ע יו"ד ישנם סימנים העוסקים בדיני טומאה לכהנים אבל אין שם הרחבה כמו במקומות אחרים. לכן נשארים אנחנו בהרבה מקומות במצב שאין הכרעה ברורה בין הדעות. בספר זה יש נסיון לאסוף וללקט במידת האפשר את שיטות הראשונים והפוסקים בדיני טהרת הכהן ולהציג את הדברים בצורה מסודרת לפי נושאים, כפי הסדר המוסבר במבוא".

הספר בנוי כליקוט שיטתי המציג את הדברים לפי נושאים. הרב פירט את דרכו ההלכתית: "במקומות בהם יש הכרעה של השו"ע או הרמ"א נכתב שכך ההלכה, כי ספר השו"ע התקבל בכל תפוצות ישראל. אבל במקומות בהם אין הכרעה הובאו הדעות השונות ויש לדון בכל מקרה לגופו ולחשב את הצדדים השונים כדי להכריע את הדין כפי המתאים לאותו מקרה. המחשבה היא שהספר יועיל בפני החכם למצוא ביתר קלות את השיטות מרוכזות במקום אחד, ויועיל לו לדון ולהורות".

בהקדמתו הנרגשת, הודה הרב סבתו לרבותיו שליוו את דרכו הלימודית, "מודה אני לישיבת ברכת משה מעלה אדומים ולרבניה - שזכיתי להסתופף בצילם בשנים חשובות ומשמעותיות מאוד - ראש הישיבה הגאון הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל, ויבדלו לחיים ארוכים מורי ורבי ראש הישיבה הגאון הרב חיים סבתו המפורסם לשם ולתהילה בתורתו וספריו, שפתח לי שערי לימוד ומתיקות התורה בשיעוריו הנפלאים, ותורתו העמוקה המסודרת והבהירה משפיעה עלי רבות. ולראש הישיבה הרב יצחק שילת, וראש הכולל הרב אלישע אבינר והרב צבי שמשוני".

לסיום התודות כתב: "וכן צריך אני להודות למקום בו אני זוכה ללמד - ישיבת מאור טוביה מצפה יריחו, והודאה מיוחדת לראש הישיבה מו"ר ועט"ר הגאון הרב שבתי סבתו המפורסם לשם ולתהילה בתורתו וספריו, מייסד הישיבה במצפה יריחו, אשר כל תלמידיו זוכים להיות מושפעים מאור תורתו המאירה וחידושיו הרבים העמוקים והמיוחדים".