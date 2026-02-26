לקראת אלבום חדש שיצא בקיץ הקרוב, אמיר דדון משחרר הבוקר (חמישי) את "רחובות ריקים", שיר שנכתב והולחן על ידי נתן גושן.

השיר נולד במהלך ביקור חברי של גושן בביתו של דדון. "האמת היפה היא שנתן הגיע לבקר אותי וניגן את השיר על הפסנתר בסלון", מספר דדון. "שאלתי אותו מה עושים עם השיר הזה, הוא חשב להוציא אותו בעצמו. ביקשתי ממנו לבצע אותו, ואיזה כיף שזה קורה".

הפזמון מתאר רגע של התכנסות פנימה ורצון למצוא מרגוע בעולם סוער: "זה בסדר מגיע לנו שקט / לא ייקחו לנו, לא אתן לאף אחד / רק מנוחה אין לאן ללכת / לעצור ת'יום בצד".

השיר עובר דרך תחנות של זיכרון ואהבה, "את זוכרת אותי אז בלילות הייתי שר לך", ומסתיים בנימה אופטימית של ריפוי וקרבה. על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד מתן דרור.