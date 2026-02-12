ועדה בין-משרדית שעסקה בסוגיית חניית הלילה של חברות תעופה זרות בנמל התעופה בן-גוריון הכריעה על ביטול המגבלה שמנעה עד כה מחברות זרות להשאיר מטוסים חונים בשעות הלילה.

בוועדה השתתפו משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד התיירות ורשות התעופה האזרחית (רת"א).

במהלך הדיונים נבחן המצב הסטטוטורי הקיים, שלפיו חברות תעופה זרות אינן יכולות לחנות בלילה בנתב"ג. מגבלה זו נחשבה לחסם משמעותי בפני הקמת בסיס פעילות קבוע בישראל, ובפרט בפני המהלך שמקדמת וויזאייר.

עד היום, חברה זרה שלא הורשתה לחנות בלילה בישראל, לא יכלה להפעיל את "טיסות הבוקר המוקדמות" (05:00-07:00) - השעות המבוקשות והרווחיות ביותר. כדי להמריא בשעה כזו, המטוס חייב "לישון" בישראל.

ביטול המגבלה מאפשר לחברות הזרות למקסם את צי המטוסים - להפעיל יותר סבבי טיסות ביום אחד. תחרות ישירה בחברות הישראליות - להציע טיסות בוקר ראשונות, שעד כה היו במונופול של אל על, ישראייר וארקיע.

בנוסף, הגברת התחרות על ה"סלוטים" (חלונות זמן) המבוקשים צפויה ללחוץ את המחירים כלפי מטה.

בחברות התעופה המקומיות מתנגדים למהלך בחריפות. לטענתן, נתב"ג סובל ממחסור פיזי במקומות חניה ותשתיות, והעדפת חברות זרות עלולה לדחוק את רגליהן. מנגד, במשרד התחבורה מדגישים כי המצב הקיים יצר מונופול דה-פקטו לטובת החברות הישראליות.

לצד ההכרעה בנושא חניית הלילה, נותרו סוגיות פתוחות בין משרד התחבורה לוויזאייר, ובראשן שאלת פעילות החברה בשעת חירום. בניגוד לחברות ישראליות, וויזאייר כפופה לרגולטור האירופי (EASA). במקרה של הסלמה ביטחונית, היא עלולה לקבל הוראה להפסיק טיסות, מה שישאיר את הבסיס המקומי משותק דווקא כשצריך אותו.

סוגיה נוספת שטרם הוכרעה נוגעת למיקום הבסיס. משרד התחבורה לוחץ להקמת הבסיס בנמל התעופה רמון שבדרום, בעוד שבוויזאייר מתעקשים על נתב"ג המרכזי.

המהלך צפוי להיכנס לתוקף כבר בשבוע הבא עם פרסום הפרוטוקולים הרשמיים. רשות התעופה האזרחית (רת"א), שהתנגדה למהלך ונותרה במיעוט, תידרש כעת לפרסם נוהל המאפשר הגשת בקשות להקמת בסיסים קבועים.