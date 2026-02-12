אירוע אנטישמי התרחש היום בעיר המבורג שבגרמניה כאשר אלמונים חרטו את המילה 'יהודי' על תיבת הדואר של משפחה יהודית המתגוררת בשכונת הרבורג.

הרב שלמה ביסטריצקי, רבה הראשי של המבורג ושליח חב"ד בעיר, חשף את המקרה בפוסט ברשת X וכתב: "אני מבקש עצה - מה עליי לומר ליהודי המתגורר בהמבורג ושולח לי את התמונה הזו של תיבת הדואר שלו?".

בראיון לעיתון הגרמני Hamburger Morgenpost אמר הרב ביסטריצקי כי הוא בקשר הדוק עם המשפחה, שמעדיפה להישאר בעילום שם מחשש לאיומים נוספים.

"מה שהופך את כל העניין למטריד כל כך הוא שאנחנו לא יודעים מי עשה את זה", אמר. "אנחנו לא יכולים לדבר עם העבריין ולשאול למה הוא עשה את זה".

הפוסט של הרב ביסטריצקי עורר תגובות רבות - לצד תגובות אנטישמיות שתמכו במעשה, רבים הביעו הזדהות עם המשפחה וצער על המקרה.